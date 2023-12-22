22 декабря 2023 года, в День энергетика, компания «Россети Кубань» ввела в работу новую подстанцию 110 кВ «Ясная». Мощность питающего центра – 40 МВА. Он предназначен для преобразования энергии, поступающей от солнечной электростанции, и ее выдачи в сеть 110 кВ. Подстанция позволит обеспечить электроэнергией новые социально значимые объекты, предприятия агропромышленного комплекса и объекты развивающейся туристической инфраструктуры Лабинского и Мостовского районов Краснодарского края.

Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Ввод в работу подстанции «Ясная» в станице Зассовской Лабинского района осуществил исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

– Традиционно День энергетика мы отмечаем вводом новой электросетевой инфраструктуры. Завершенные сегодня проекты различаются по своим параметрам, но каждый из них значим. Это современные, надежные и высокоавтоматизированные объекты. Практически все оборудование, которое применялось при их строительстве и модернизации, отечественного производства. Все это будет работать в интересах потребителей, – подчеркнул Андрей Рюмин.

На подстанции 110 кВ «Ясная» установлено 100 % отечественного оборудования. Внедрены средства автоматизации, позволяющие контролировать состояние объекта в дистанционном режиме. При строительстве использовались современные, отвечающие всем стандартам и требованиям материалы, с соблюдением экологических норм. Инвестиции в проект составили более 377 млн рублей.

– Лабинский и Мостовской районы расположены в предгорной части Краснодарского края. Сегодня они активно развиваются, прежде всего, в туристической отрасли и агропромышленном секторе. Подстанция «Ясная» создает надежный резерв энергомощности для новых инвестпроектов, которые запланированы в этом энергорайоне, – отметил Борис Эбзеев.

Новый энергообъект повысит качество и надежность электроснабжения в зоне ответственности Лабинского филиала «Россети Кубань», обеспечит электроэнергией новых потребителей, будет способствовать реализации крупных социальных и экономических проектов двух муниципалитетов Краснодарского края.