АО «Хиагда» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключило дополнительное соглашение с Правительством Республики Бурятия, в рамках которого выделит более 130 млн рублей на социально-экономическое развитие региона.

На ремонт и реконструкции искусственных сооружений через реки Кумыхта, Улухта и Улукта в Баунтовском эвенкийском районе в 2024 году компания выделит 75 млн рублей. Оставшиеся 50 млн рублей в 2025 году пойдут на проведение геолого-разведочных работ с целью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением жителей села Романовка. Правительство Республики Бурятия, в свою очередь, проведет все необходимые работы по выделению земельного участка под водозабор и его дальнейшее содержание и эксплуатацию.