RusCable Insider #342
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АО «Хиагда» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключило дополнительное соглашение с Правительством Республики Бурятия, в рамках которого выделит более 130 млн рублей на социально-экономическое развитие региона.
На ремонт и реконструкции искусственных сооружений через реки Кумыхта, Улухта и Улукта в Баунтовском эвенкийском районе в 2024 году компания выделит 75 млн рублей. Оставшиеся 50 млн рублей в 2025 году пойдут на проведение геолого-разведочных работ с целью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением жителей села Романовка. Правительство Республики Бурятия, в свою очередь, проведет все необходимые работы по выделению земельного участка под водозабор и его дальнейшее содержание и эксплуатацию.
«Для нашего предприятия забота об улучшении социальной инфраструктуры для населения территорий присутствия является одним из приоритетов нашей деятельности. Мы готовы помогать Республике Бурятия в решении этих важных социальных задач», — рассказал генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов.
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