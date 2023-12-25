Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Горнорудный дивизион Росатома выделит 130 млн рублей на инфраструктуру Бурятии

25 декабря 2023, 17:00 483 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Госкорпорация Росатом
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosatom.ru

Фото: rosatom.ru

АО «Хиагда» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключило дополнительное соглашение с Правительством Республики Бурятия, в рамках которого выделит более 130 млн рублей на социально-экономическое развитие региона. 

На ремонт и реконструкции искусственных сооружений через реки Кумыхта, Улухта и Улукта в Баунтовском эвенкийском районе в 2024 году компания выделит 75 млн рублей. Оставшиеся 50 млн рублей в 2025 году пойдут на проведение геолого-разведочных работ с целью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением жителей села Романовка. Правительство Республики Бурятия, в свою очередь, проведет все необходимые работы по выделению земельного участка под водозабор и его дальнейшее содержание и эксплуатацию. 

«Для нашего предприятия забота об улучшении социальной инфраструктуры для населения территорий присутствия является одним из приоритетов нашей деятельности. Мы готовы помогать Республике Бурятия в решении этих важных социальных задач», — рассказал генеральный директор АО «Хиагда» Анатолий Михайлов

Обсудить на форуме
Метки: РОСАТОМ, ХИАГДА, БУРЯТИЯ
Отрасль: Строительство 
ROSATOM
8.32

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
25.12.2023
Еврокомиссия выделила грант €307 млн на реализацию проекта сооружения подводного HVDC соединения ELMED между Италией и Тунисом
26.12.2023
В МАИ разработали дрон для поиска повреждений подземных кабелей
26.12.2023
"Россети" обеспечат мощностью новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области
26.12.2023
Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке
25.12.2023
Сухой ответ: как импортозаместили обмотку для трансформаторов
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно