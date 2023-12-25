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Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

25 декабря 2023, 16:45 488 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. На церемонии подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

"Соглашение официально вступает в силу с момента его ратификации государствами-членами. Думаю, что их парламенты не будут затягивать этот процесс и проведут его достаточно быстро", - сказал Мясникович журналистам после завершения церемонии.

При этом, по его словам, в настоящее время необходимо вести практическую работу над формированием механизмов реализации как торговых, так и инвестиционных положений соглашения.

"Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будет экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", - отметил Оверчук.

По мнению Аббасса Али-Абади, соглашение создает предпосылки для развития не только торговли между странами, но и туризма.

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года.

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Метки: ЕАЭС, ИРАН

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