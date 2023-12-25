Сухой ответ: как импортозаместили обмотку для трансформаторов

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Трансформаторы – один из ключевых элементов системы энергоснабжения городской и транспортной инфраструктуры, а также промышленных объектов. Надежность и безопасность этого электроэнергетического оборудования достигается, в том числе за счет качества обмоток, изготовленных из алюминиевой ленты. До запуска на САЯНАЛе проекта СА-55 производителям трансформаторов приходилось покупать значительное количество ленты у иностранных производителей. Теперь модернизированный завод обеспечит качественной лентой предприятия в России и СНГ.
С точки зрения особенностей конструкции трансформаторы делятся на масляные и сухие. В маслонаполненном агрегате магнитный провод и обмотки охлаждаются, соответственно, трансформаторным маслом, которое также выступает в роли изоляции между токоведущими и заземленными элементами. В сухом трансформаторе обмотки и магнитопровод охлаждаются воздухом, циркулирующим либо естественным образом, либо принудительно.
Алюминий – оптимальный материал для производства обмоток силовых трансформаторов. Его применение вместо меди позволило существенно уменьшить вес устройств.
Масляные трансформаторы применяются в самых разных сферах уже много десятилетий. Они способны стабильно работать в условиях перегрузок и в широчайшем диапазоне температур: от -60 до +40С. Однако масляные аппараты относятся к пожароопасному типу устройств (категория В1), а потому размещать их можно только снаружи. Кроме того, им требуется регулярное техобслуживание, которое включает анализ содержания влаги и газа в масле, за исключением трансформаторов типа ТМГ – герметичных.
Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением масла. Температурные колебания объема масла компенсируются за счет упругой деформации гофров бака. Обмотки низшего напряжения трансформаторов этой серии выполнены из специальной ленты, что сочетает в себе технологичность намотки с высоким уровнем надежности. Применение передовых технологий, современных обмоточных и изоляционных материалов позволило создать конструкцию, в которой негативные последствия ударов токов внешнего короткого замыкания сведены к минимуму. Также это позволило снизить материалоемкость и, соответственно, цену изделия.
Надежность и безопасность сухих трансформаторов с литыми обмотками из алюминиевых сплавов позволяет использовать их в строительстве жилых и общественных зданий, больниц, аэропортов, метрополитенов, судов, угледобывающих шахт, нефтедобывающих платформ и атомных электростанций.
Сухие трансформаторы устанавливают: в помещениях и на территории административных зданий, культурно-развлекательных центров, учебных корпусов. Без этого оборудования невозможно представить аэропорты, морские платформы и порты, складские терминалы, объекты жилищно-коммунального комплекса и промплощадки. Трансформаторные установки – необходимый компонент ветрогенераторов, гелиостанций и ТЭЦ.
В отличие от трансформаторов с масляным охлаждением сухие силовые трансформаторы с литыми обмотками (ТСЛ) не требуют обслуживания и безопасны (относятся к категории Д), поскольку выполнены из материалов, не поддерживающих горение. При наличии необходимой защиты устойчивы к воздействию внешних факторов, возникающих при нарушениях работы сети. А использование эпоксидной смолы в качестве изоляции создает условия безопасной эксплуатации трансформатора в самых разных условиях: от жилых помещений или офисов до рудников, нефтяных платформ, метрополитена и атомных электростанций.
За счет большого сечения алюминиевый проводник имеет большую поверхность охлаждения, что важно для литой обмотки, так как единственная возможность отдать тепло – это прямой контакт проводника с теплопроводным материалом литой обмотки.
Эксперты Алюминиевой Ассоциации видят большие перспективы и в расширении использования алюминиевых проводников в обмотках трансформаторов – как сухих, так и масляных.
Для производителей трансформаторов алюминий стал практически безальтернативным материалом благодаря его высокой проводимости, коррозионной стойкости и повышенной по сравнению с медью теплоотдаче, не говоря уже об экономической эффективности (крылатый металл в разы дешевле меди). Кроме того, применение в производстве трансформаторных обмоток алюминия вместо меди позволяет существенно уменьшить вес оборудования.
Заметим, что в конструкции трансформаторов алюминий присутствует в виде сплавов 1050, 1060, 1070 и 1350.
Сегодня все новые серии трансформаторного оборудования общего назначения мощностью до 16000 кВА включительно проектируются с алюминиевыми обмотками.
Благодаря особенностям конструкции и отсутствию риска протечек масла сухие трансформаторы используются там, где соблюдению экологической безопасности уделяется повышенное внимание.
Обмотку трансформаторов сухого и масляного типа производят на специализированных обмоточных станках из алюминиевой ленты или, как ее еще называют, трансформаторной полосы. Толщина ленты варьируются в пределах от 0,2 до 3,5 мм, ширина – от 10 мм до 1600 мм.
Самая распространенная технология – заливка обмоток изоляционным компаундом с вакуумированием. При намотке катушки в качестве межслоевой изоляции применяют: бумагу, картон, полиэфирную пленку или стеклоткань. Таким образом, получается плотная целостная конструкция, отличающаяся повышенной стойкостью к нагрузкам.
Еще недавно, до 2022 года, основной проблемой для трансформаторщиков была нехватка локализованного производства, способного обеспечить продукцией весь номенклатурный ряд. Изначально, до запуска на САЯНАЛе проекта СА55, производственная цепочка выглядела так: РУСАЛ, КУМЗ, СМЗ и АМР поставляли слябы и ленту на промышленную площадку компании «МОСТ-1» в Мытищах. Там, в Центре обработки металла, на режущих станках изготавливалась лента необходимых заказчику размеров и механических свойств. Однако поставляемых объемов полуфабриката не хватало, и МОСТ-1 был вынужден дополнительно закупать ленту в странах ЕС.
Слабые места существовавшей производственной цепочки были очевидны всем. Поэтому в Саяногорске на фольгопрокатном предприятии САЯНАЛ инициировали модернизационный проект СА55, который в недалекой перспективе позволит сократить сроки производства ленты за счет более эффективной логистической схемы, а главное –концентрации производства на одном заводе.
До 2022 года трансформаторная лента поставлялась из-за рубежа, а на российских предприятиях осуществлялась резка. РУСАЛ закупил оборудование, которое позволяет осуществить производство полного цикла в одном месте – на заводе САЯНАЛ.
Таким образом, САЯНАЛ обрел уникальный статус – это первое отечественное предприятие полного цикла, где представлен весь комплекс оборудования, в том числе импортного, на котором можно прокатать ленту до необходимой толщины, выполнить правку, мойку и резку ленты. И все это на одной площадке! Стоит отметить широкое внедрение цифровизации и автоматизации в рамках проекта СА55: качество продукции обеспечивают управление всеми параметрами производства, специализированное ПО и интегрированная в рабочие процессы система контроля.
Само собой, качество выпускаемой трансформаторной ленты в значительной степени зависит от расходных материалов. Чтобы компенсировать нехватку запчастей для иностранного оборудования, используемого в проекте СА55, на завод в Саяногорске наладили поставки расходников от отечественных производителей. В короткие сроки удалось импортозаместить продукцию ушедших с российского рынка иностранных компаний.
На установленном на САЯНАЛе оборудовании можно производить не только трансформаторную ленту, но и дистанционную рамку для стеклопакетов и ленту для строительных стеновых панелей – сайдинг. Широкий спектр номенклатуры делает продукцию САЯНАЛа популярной среди заказчиков и обеспечивает полную загрузку оборудования.
Возможности оборудования практически не ограничены, оно способно удовлетворить запросы самых взыскательных заказчиков. Сегодня поставки трансформаторной ленты налажены на крупнейшие предприятия России и СНГ, организованы квалификационные поставки опытных партий ленты на все заводы, которые производят сухие трансформаторы.
На оборудовании проекта СА-55 САЯНАЛ способен выпускать до 55 тысяч тонн продукции в год.
На оборудовании проекта СА55 завод САЯНАЛ способен выпускать до 55 тысяч тонн продукции в год. Через пять-семь лет, как ожидается, этот показатель вырастет вдвое, благодаря реализации проекта brownfield на основе уже существующей производственной площадки. Такой объем обеспечит качественной трансформаторной лентой всю Россию и страны СНГ.
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