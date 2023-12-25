Жилой комплекс в форме литеры "U" возведут в Хорошево-Мневниках

Когда отмечать день кабельщика?
Опубликована историческая статья Е.Б. Васильева о зарождении кабельной промышленности России
Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение первого этапа строительства жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники. Корпуса выполнят в форме букв «U» и «J», также при создании ЖК будут использоваться фигурные светопрозрачные фасады, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Объект появится по адресу 3-й Силикатный проезд, дом 10. К созданию архитектурной концепции проекта JOIS команда MR Group пригласила бюро Genpro.
«Вы видим в проекте современную технологичную архитектуру — красивые плавные формы и выразительные фигурные объемы, террасное каскадное озеленение и тщательно спланированное внутреннее благоустройство. Новый объект внесет визуальное и функциональное разнообразие в застройку района Хорошево-Мневники», — отметил Сергей Кузнецов.
На первом этапе будут построены две разновысотные башни, в которых будет 57 и 48 этажей. Они плавно соединяются между собой каскадными террасами. Общая площадь комплекса составит порядка 132 тысяч квадратных метров. Ромбовидная форма высоток улучшит их инсоляционные характеристики.
Концепция освещения башен разработана в студии iLight International. Цвет подсветки фасадов будет меняться в зависимости от силы ветра — каждый раз стихия будет рисовать на зданиях неповторяющиеся оттенки и полутона.
Фасады будут выполнены из светопрозрачных конструкций «в пол». В качестве декора решено использовать объемные элементы из глазурованной терракоты бирюзового цвета, ограждения сделают из закаленного стекла высотой не менее 1,2 метра. В пространстве между этажами также разместят детали призматической формы из алюминия. В жилой части предусмотрены французские балконы.
На первых этажах разместятся общественные и коммерческие помещения, включая спортивную инфраструктуру и ритейл, в подземном уровне – паркинг и кладовые жильцов. На территории JOIS будет разбит ландшафтный парк площадью 2,3 гектара.
«Для проекта JOIS компания MR Group выбрала слоган "Удовольствие сиять". Девелопер уделил максимум внимания тому, как будет ощущать себя человек в этом пространстве. Концепция проекта направлена на то, чтобы всем резидентам JOIS пребывание в нем придавало сил и открывало новые пути для максимального раскрытия потенциала и ежедневного ощущения счастья», — подчеркнула генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter