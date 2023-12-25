Жилой комплекс в форме литеры "U" возведут в Хорошево-Мневниках

Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение первого этапа строительства жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники. Корпуса выполнят в форме букв «U» и «J», также при создании ЖК будут использоваться фигурные светопрозрачные фасады, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Объект появится по адресу 3-й Силикатный проезд, дом 10. К созданию архитектурной концепции проекта JOIS команда MR Group пригласила бюро Genpro.

«Вы видим в проекте современную технологичную архитектуру — красивые плавные формы и выразительные фигурные объемы, террасное каскадное озеленение и тщательно спланированное внутреннее благоустройство. Новый объект внесет визуальное и функциональное разнообразие в застройку района Хорошево-Мневники», — отметил Сергей Кузнецов.

На первом этапе будут построены две разновысотные башни, в которых будет 57 и 48 этажей. Они плавно соединяются между собой каскадными террасами. Общая площадь комплекса составит порядка 132 тысяч квадратных метров. Ромбовидная форма высоток улучшит их инсоляционные характеристики.

Концепция освещения башен разработана в студии iLight International. Цвет подсветки фасадов будет меняться в зависимости от силы ветра — каждый раз стихия будет рисовать на зданиях неповторяющиеся оттенки и полутона.

Фасады будут выполнены из светопрозрачных конструкций «в пол». В качестве декора решено использовать объемные элементы из глазурованной терракоты бирюзового цвета, ограждения сделают из закаленного стекла высотой не менее 1,2 метра. В пространстве между этажами также разместят детали призматической формы из алюминия. В жилой части предусмотрены французские балконы.

На первых этажах разместятся общественные и коммерческие помещения, включая спортивную инфраструктуру и ритейл, в подземном уровне – паркинг и кладовые жильцов. На территории JOIS будет разбит ландшафтный парк площадью 2,3 гектара.