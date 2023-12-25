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"Газпром" получит газовый участок в Якутии за 328,5 млн рублей

25 декабря 2023, 17:15 625 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

"Газпром" выиграл аукцион на Синский газовый участок в Якутии за 328,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды России.

Стартовая стоимость участка составляла 948 тыс. рублей.

В министерстве отметили, что торги длились 9,5 часов, а "Газпром" победил на 305-м шаге аукциона. На Синский участок также претендовала Якутская топливно-энергетическая компания.

Извлекаемые ресурсы газа на Синском участке по категории Dл составляют 0,5 млрд куб. м, а по категории D1 - 9 млрд куб. м.

"Газпром" и ЯТЭК в июле 2023 года уже соперничали на аукционах за право пользование недрами в Якутии. "Газпром" тогда выиграл два газовых участка за более чем 2 млрд рублей. 

 
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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ГАЗПРОМ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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