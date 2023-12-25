"Норникель" одобрил бюджет 2024 года

Совет директоров «Норникеля» утвердил бюджет компании на 2024 г., включая капитальные вложения в размере около 3,6 млрд долл. США.

В следующем году «Норникель» продолжит реализацию стратегии умеренного роста и устойчивого развития, в которую входят ключевые инвестиционные проекты роста в области добычи и переработки, модернизации и замены оборудования, нацеленные на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, обновление энергетической и топливной инфраструктуры, а также снижения вредного воздействия на окружающую среду, прежде всего Серную программу.

В частности, в 2024 г. будет продолжена замена горного оборудования для Норильского дивизиона. Также планируется провести важный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе.

Особое внимание будет уделяться реализации социальной стратегии с фокусом на регионы присутствия: будет продолжена реализация комплексного плана по реновации Норильского промышленного района и других социальных задач. В целях поддержания позиций компании в качестве одного из самых привлекательных работодателей в отрасли также планируется провести индексацию заработной платы.

Бюджет компании учитывает рост налоговой нагрузки, в том числе экспортных пошлин, введенных временно — до конца 2024 г. В 2023 г. «Норникель» воспользовался правом досрочной уплаты дополнительного налогового сбора (так называемого налога на сверхприбыль), заплатив 8,2 млрд руб. в октябре.

Компания продолжает отвечать на новые вызовы в области сбыта готовой продукции, поставок ресурсов и оборудования, инфляционного давления, роста налоговой нагрузки и управления кредитным портфелем.

В этих условиях стратегическим приоритетом остается поддержание финансовой устойчивости компании. В бюджет 2024 г. заложен ряд инициатив, направленных на повышение операционной эффективности и сдерживание инфляционного роста расходов, по адаптации сбытовой стратегии к текущим условиям, по повышению инвестиционной эффективности и эффективности управления оборотным капиталом.

Старший вице-президент — финансовый директор Сергей Малышев так прокомментировал принятый бюджет на 2024 г.: