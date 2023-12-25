Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили вопросы развития электросетевого хозяйства региона.

«От работы электросетевого комплекса зависит как комфорт наших граждан, так и развитие промышленности и бизнеса. Экономика региона успешно справляется с вызовами, наши муниципалитеты активно развиваются, поэтому вопросы надёжного энергоснабжения Калининградской области всегда в приоритете. В том числе актуальной задачей является обеспечение энергией в необходимом объеме потребителей Зеленоградского и Гурьевского округов», – сказал Антон Алиханов.

«Наша задача – создать высоконадежную энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую условия для реализации уникального потенциала Калининградской области. В этом году мы завершили в столице региона масштабную программу реконструкции распределительных сетей, в которую было включено 300 объектов. На них внедрены цифровые решения, позволяющие повысить качество электроснабжения потребителей и снизить потери», – отметил Андрей Рюмин.

В 2024–2025 гг. объем инвестиционной программы дочерней компании «Россети Янтарь» планируется на уровне 6,3 млрд рублей. В числе приоритетных задач – строительство подстанции 110 кВ «Заводская» (мощность – 126 МВА) для электроснабжения предприятия «РЭНЕРА-Энертек», специализирующегося на производстве систем накопления энергии. Также продолжится модернизация сетей, будет расширена подстанция 110 кВ «Космодемьянская».

Еще один важный проект связан с реконструкцией в Калининграде двухъярусного разводного моста через р.Преголя, который был построен почти 100 лет назад. Рядом с ним создадут два новых перехода: автомобильный и железнодорожный. Для этого «Россети» переустроят в общей сложности 38 кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ и реконструируют воздушную ЛЭП 110 кВ, которая участвует в электроснабжении центральных районов города.