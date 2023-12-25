На обложке новогодние пожелания от «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В послании не только теплые слова, но и отчет о бурном росте компании. 2023 год стал рекордным. Но ставить рекорды - это не просто. Не только кабель, но и медная шина, и рост металлургического производства. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» готов к новому году — хороший продукт, эффективное управление, надежная команда, лояльные клиенты, постоянное развитие. Завод поздравляет с наступающим Новым годом!
Дайджест кабельного бизнеса. "Томсккабель" получает награды за работу с молодежью, "МосИтЛаб" подписал соглашение с Политехом, "Спецкабель" планирует разрабатывать новые решения и строить большой завод, а КЗ "Цветлит" взаимодействует с железной дорогой.
Новая глава истории «Кавказкабель». Производство растет и развивается. Сразу три завода работает Кабардино-Балкарии. Скоро подробности в проекте "Потенциал возрождения".
"КиТ-трейд" с новогодним обращением и подведением итогов. Компания поделилась списком заводов и рассказала о новых контрактах на поставку материалов для производства. Душевные пожелания и приглашение к сотрудничеству прилагаются.
СhinaCable.Ru не притворяется производителем, а честно продает китайское кабельное оборудование! Праздничный мандариновый модуль от компании.
СКТ-Групп (Акрон Ходинг) сообщает о производстве судового кабеля на оборудовании бывшего "Севкабеля". Под какой проект и какой конкретно кабель выпускается - никто не сообщает. Тема обсуждается на форуме. Ждем подробностей!