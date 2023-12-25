На обложке новогодние пожелания от «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В послании не только теплые слова, но и отчет о бурном росте компании. 2023 год стал рекордным. Но ставить рекорды - это не просто. Не только кабель, но и медная шина, и рост металлургического производства. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» готов к новому году — хороший продукт, эффективное управление, надежная команда, лояльные клиенты, постоянное развитие. Завод поздравляет с наступающим Новым годом!

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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №343 от 25 декабря 2023 года

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