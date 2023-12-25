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RusCable Insider #343 - Рекордный год для отрасли и "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ", самый темный день в году и честный полимерный разговор с Genesis!

25 декабря 2023, 19:54 434 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке новогодние пожелания от «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». В послании не только теплые слова, но и отчет о бурном росте компании. 2023 год стал рекордным. Но ставить рекорды - это не просто. Не только кабель, но и медная шина, и рост металлургического производства. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» готов к новому году — хороший продукт, эффективное управление, надежная команда, лояльные клиенты, постоянное развитие. Завод поздравляет с наступающим Новым годом!

  • Дайджест кабельного бизнеса. "Томсккабель" получает награды за работу с молодежью, "МосИтЛаб" подписал соглашение с Политехом, "Спецкабель" планирует разрабатывать новые решения и строить большой завод, а КЗ "Цветлит" взаимодействует с железной дорогой.
  • Новая глава истории «Кавказкабель». Производство растет и развивается. Сразу три завода работает Кабардино-Балкарии. Скоро подробности в проекте "Потенциал возрождения".
  • "КиТ-трейд" с новогодним обращением и подведением итогов. Компания поделилась списком заводов и рассказала о новых контрактах на поставку материалов для производства. Душевные пожелания и приглашение к сотрудничеству прилагаются.
  • СhinaCable.Ru не притворяется производителем, а честно продает китайское кабельное оборудование! Праздничный мандариновый модуль от компании.
  • Ассоциация "Электрокабель" однозначно одобрила НПП "Полипластик" к вступлению. "Полимерный блок" будет расти, как и компетенция и вес ассоциации.
  • СКТ-Групп (Акрон Ходинг) сообщает о производстве судового кабеля на оборудовании бывшего "Севкабеля". Под какой проект и какой конкретно кабель выпускается - никто не сообщает. Тема обсуждается на форуме. Ждем подробностей!
  • Завод "Москабель" отчитался об участии на TNF, "Людиновокабель" обновляет аккредитацию "Россетей", а кабели FROSTLINE от Завода "Энергокабель" работают в -40 градусов цельсия! Читайте в разделе "кабельные бренды".
  • Опубликована деловая программа Cabex 2024! Насыщенная программа на все 3 дня и тизер запуска голосования PR-Challenge 2024!
  • Спецпроект Kabel.FM с аудиоверсией выставки ГОЭЛРО! Слушайте и рассматривайте фото в журнале. Необычный мультиплатформенный опыт в котором мы не просто рассказываем историю праздника, но и воодушевляем всех нас мыслить масштабно и не бояться сложных проектов!
  • "Режкабель" показал как мысли меняют реальность. И да! Это новый арт-объект на заводе, который логично вписывается в проект "Путь на вершину 1520"!
  • Думаете что посмотреть или послушать! Яркое роад-муви "По следам "Герды" из цикла "Легенды кабельного бизнеса", жаркий ОКЛ Подкаст вместе со Спецкабелем и долгожданный второй сезон Полимерного подкаста с компанией Genesis! Смотрите и слушайте обязательно!
  • Фото недели от ТК "КабельСтройСервис" с энергетиками "Россетей" и елочкой! По всей стране уже светятся елки!
  • Завершает выпуск партнер журнала RusCable Insider - кабельный завод "Цветлит" и вторая обложка от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ" для мужской аудитории!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №343 от 25 декабря 2023 года

Смотрите проект "По следам "Герды". Легенды кабельного бизнеса!

Слушайте новый сезон Полимерного подкаста вместе с Genesis!

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Метки: RusCable Insider, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, GENESIS, СПЕЦКАБЕЛЬ, ГОЭЛРО
Отрасль: Кабельная промышленность 

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