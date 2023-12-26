Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с президентом Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Игорем Артемьевым.

На встрече были обсуждены вопросы торговли энергоресурсами на Бирже. Отмечено, что биржевой механизм является необходимым условием для стабилизации внутреннего рынка и обеспечения его дополнительными объёмами.

Также стороны отметили, что в уходящем году сотрудничество Минэнерго России и СПбМТСБ стало особенно эффективным - были увеличены нормативы биржевой торговли моторными топливами, сегодня их фактическая реализация превышает необходимый минимум. В 2023 году впервые на СПбМТСБ началась торговля энергетическим углём по новой модели ценообразования (с пересчётом цены по качеству товара), что оказало положительный эффект для всей отрасли с точки зрения прозрачности.

Развивается биржевой рынок природного газа – по итогам года ожидается двукратное превышение объемов торгов по сравнению с предыдущим годом, это также результат взаимодействия Биржи, Минэнерго, производителей и потребителей газа.

Стороны также отметили тесное сотрудничество при разработке рыночных ценовых индикаторов на энергоресурсы, потребность в которых обострилась после ухода из России иностранных ценовых агентств.