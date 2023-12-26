Казахстанская сторона предлагает провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в сфере [информационных технологий]. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана", - сказал президент.

По его словам, это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в логистике данных на глобальном уровне.

Глава государства обратил внимание, что странам ЕАЭС необходимо рассмотреть возможность сопряжения цифровой повестки объединения и китайской инициативы "Цифровой Шелковый путь".

"Построение усовершенствованной модели цифрового интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие наших экономик. Предлагаю [Евразийской экономической] комиссии и правительствам наших стран изучить данный вопрос совместно с китайскими партнерами", - указал Токаев.

Президент Казахстана считает, что огромные перспективы открывает взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. "Очевидно, что они определят будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений", - подчеркнул Токаев. "В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляются в электронном виде. Намерены к 2026 году довести показатель экспорта IТ-отрасли до $1 млрд", - добавил президент.