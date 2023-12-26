Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 11 месяцев текущего года подключили к электрическим сетям компании 61 объект здравоохранения в 25 районах региона.

Среди них – вновь строящиеся и капитально отремонтированные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), врачебные амбулатории, поликлиники.

В числе проведенных мероприятий по технологическому присоединению – строительство участков воздушных линий 0,4 и 10 кВ, трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, монтаж 62 приборов учета электроэнергии с возможностью дистанционного сбора показаний. Максимальная мощность вновь присоединенных устройств составила 1 088 кВт.

ФАПы и врачебные амбулатории призваны повысить качество и доступность медицинской помощи сельским жителям. Воспользоваться услугами медицинских работников в новых комфортных условиях смогут свыше 68 тыс. человек.

На сегодняшний день в населенных пунктах установлены все модульные конструкции, в том числе 30 быстровозводимых, предусмотренных на 2024 год. По некоторым из них так же раньше срока завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В селах Тюнярь Никольского района, Кулясово и Мордовский Камешкир Камешкирского района, Миткирей и Мача-Родники Бековского района по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» возведены новые здравпункты, соответствующие всем современным требованиям оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям. Они обеспечены электрической энергией на 4-6 месяцев раньше запланированного срока.

В целом за 11 месяцев текущего года энергетики исполнили 2111 договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей – юридических и физических лиц. Общая мощность вновь присоединенных устройств составила 63,4 МВт.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.