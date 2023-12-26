Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
«Россети Юг» предоставили дополнительную мощность одному из крупнейших производителей текстильной продукции в России, расположенному в г. Камышине Волгоградской области.
Порядка 4,3 МВТ выдали энергетики для присоединения электрооборудования производственного комбината «Камышинский текстиль», которое обеспечит работу обновленного парка ткацких станков. Технологическое переоснащение предприятия позволит улучшить качество и увеличить объемы производства постельного белья для пассажирских железнодорожных поездов, а также наладить выпуск современной спецодежды для рабочего персонала.
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