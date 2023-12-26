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"Россети" обеспечат мощностью новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области

26 декабря 2023, 09:12 117 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили развитие энергетического комплекса и технологическое присоединение к сетям новых потребителей.

«Правительство Тамбовской области заинтересовано в развитии промышленного комплекса, открытии новых производств, выпуске новой продукции, создании рабочих мест с достойной оплатой труда. Для достижения весомого результата в реализации инвестиционных проектов мы создаем надежную инфраструктуру, постоянно развиваем и модернизируем энергосетевой комплекс региона. Благодарю энергетиков за своевременную и качественную работу по присоединению новых объектов к электрическим сетям, а также реализацию важных проектов, направленных на повышение качества жизни жителей Тамбовской области», – подчеркнул Максим Егоров.

«Тамбовская область сегодня входит в число регионов с опережающим темпом промышленного роста. Поэтому значительная часть наших проектов связана с подключением к сетям производственных предприятий. Также на системной основе проводим модернизацию сетей для повышения надежности электроснабжения потребителей. Это первоочередная задача», – сказал Андрей Рюмин.

В 2023 году Группа «Россети» направила 1 млрд рублей на развитие электросетей региона, в 2024 году планируются инвестиции на уровне 1,6 млрд рублей.

Компания уже выполнила несколько крупных мероприятий, влияющих на надежность. В том числе, проведена модернизация подстанций 220 кВ «Компрессорная» и «Иловайская», воздушной линии электропередачи 220 кВ «Липецкая – Котовская». В 2024 году начнется технологическое перевооружение подстанции 220 кВ «Тамбовская», от которой зависит электроснабжение более 300 тыс. жителей столицы региона и близлежащих районов.

Дочерняя компания «Россети Центр» реализует проекты в распределительном комплексе для электроснабжения новых потребителей – складского комплекса в индустриальном парке «Котовск», маслобойного завода в Инжавинском районе, строящихся школ и других социально значимых объектов. Также планируется большая работа по модернизации сетей наружного освещения в Тамбове.

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Метки: РОССЕТИ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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