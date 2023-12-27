Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» ежегодно увеличивает долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе региона за счет применения передовых отечественных разработок и результатов НИОКР. Основной акцент делается на внедрении технологий, обеспечивающих полноценную управляемость и наблюдаемость сетей, организацию цифровых каналов связи, автоматизацию учета электроэнергии, модернизацию систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы питающих центров.

В текущем году белгородские энергетики выполнили автоматизацию распределительных сетей еще в трех районах области: Ивнянском, Чернянском и Красненском. Для повышения надежности и сокращения времени реагирования на отключения на 19 протяженных линиях электропередачи, питающих 46 населенных пунктов с населением 16 тысяч человек, смонтировали 28 реклоузеров, девять управляемых разъединителей в комплекте с индикаторами короткого замыкания, на высоковольтных питающих центрах модернизировали 11 ячеек 6-10 кВ.

Интеллектуальные устройства будут без участия человека выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей. Всего в Белгородэнерго таким образом автоматизировано уже 108 линий электропередачи в тринадцати муниципальных образованиях региона.

Тренды последних лет в энергетике и изменения в законодательстве, коснувшиеся объектов микрогенерации, требуют принципиально новых подходов к развитию систем управления электрическими сетями, поэтому белгородский филиал стал пилотной площадкой для реализации опытно-конструкторской работы по созданию уникального электросетевого контроллера, предназначенного для управления объектами микрогенерации и системами накопления электрической энергии в сети 0,4 кВ. Работа над проектом продолжалась в течение двух лет. На сегодня все этапы завершены, опытный образец электросетевого контроллера установлен в сети 0,4 кВ Борисовского района, прошел тестирование и введен в опытно-промышленную эксплуатацию.