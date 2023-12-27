Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Белгородэнерго увеличивает долю российских инноваций в сетевом комплексе региона

27 декабря 2023, 10:00 225 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Россети Центр
Авторы и источники / Правообладателям

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» ежегодно увеличивает долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе региона за счет применения передовых отечественных разработок и результатов НИОКР. Основной акцент делается на внедрении технологий, обеспечивающих полноценную управляемость и наблюдаемость сетей, организацию цифровых каналов связи, автоматизацию учета электроэнергии, модернизацию систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы питающих центров.

В текущем году белгородские энергетики выполнили автоматизацию распределительных сетей еще в трех районах области: Ивнянском, Чернянском и Красненском. Для повышения надежности и сокращения времени реагирования на отключения на 19 протяженных линиях электропередачи, питающих 46 населенных пунктов с населением 16 тысяч человек, смонтировали 28 реклоузеров, девять управляемых разъединителей в комплекте с индикаторами короткого замыкания, на высоковольтных питающих центрах модернизировали 11 ячеек 6-10 кВ.

Интеллектуальные устройства будут без участия человека выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей. Всего в Белгородэнерго таким образом автоматизировано уже 108 линий электропередачи в тринадцати муниципальных образованиях региона.

Тренды последних лет в энергетике и изменения в законодательстве, коснувшиеся объектов микрогенерации, требуют принципиально новых подходов к развитию систем управления электрическими сетями, поэтому белгородский филиал стал пилотной площадкой для реализации опытно-конструкторской работы по созданию уникального электросетевого контроллера, предназначенного для управления объектами микрогенерации и системами накопления электрической энергии в сети 0,4 кВ. Работа над проектом продолжалась в течение двух лет. На сегодня все этапы завершены, опытный образец электросетевого контроллера установлен в сети 0,4 кВ Борисовского района, прошел тестирование и введен в опытно-промышленную эксплуатацию.

«Новые отечественные технологии, инновационное оборудование внедряются поэтапно в процессе строительства и реконструкции сетей. Проекты реализуются комплексно, с учетом текущих потребностей энергосистемы и поступательного развития экономики области. Таким образом мы обеспечиваем технологический суверенитет в такой стратегической отрасли, как энергетика, но главное - планомерно повышаем качество и надежность электроснабжения жителей Белгородской области», - отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
27.12.2023
"Россети Московский регион" включили в работу транзит электроэнергии, повысивший надежность электроснабжения севера Подмосковья
27.12.2023
Правительство продлило срок действия ограничений на вывоз из России ряда товаров и оборудования
26.12.2023
Министр энергетики России и президент СПбМТСБ провели рабочую встречу
27.12.2023
Цивилев заявил, что строительство Крапивинской ГЭС создаст свыше 3,3 тыс. рабочих мест
27.12.2023
Компания NKT создаст в Швеции самое крупное в мире производство высоковольтных морских кабелей
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно