Дайджест АЭК #52 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.

Главные новости #52 недели 2023 года:

"МОСИТЛАБ" подписал соглашение с Политехом

В Пскове выпустили первую партию судового кабеля для кораблестроения

Томсккабель был награжден за сотрудничество в профориентационных и карьерных мероприятиях для молодежи

Кабельный завод Цветлит принял участие в "Круглом столе" на тему: "Развитие сотрудничества организаций Республики Мордовия с Куйбышевской железной дорогой"

ООО "ЭКМ Холдинг" подтвердил высокий индекс деловой репутации

Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке

Томсккабель: выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные

Новогодний подарок от "Людиновокабель". Сказочные цены на СИП!

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