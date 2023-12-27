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Дайджест АЭК #52 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

27 декабря 2023, 20:59 226 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация Электрокабель
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Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок. 

Главные новости #52 недели 2023 года:

"МОСИТЛАБ" подписал соглашение с Политехом 

В Пскове выпустили первую партию судового кабеля для кораблестроения 

Томсккабель был награжден за сотрудничество в профориентационных и карьерных мероприятиях для молодежи 

Кабельный завод Цветлит принял участие в "Круглом столе" на тему: "Развитие сотрудничества организаций Республики Мордовия с Куйбышевской железной дорогой" 

ООО "ЭКМ Холдинг" подтвердил высокий индекс деловой репутации 

Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке 

Томсккабель: выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные 

Новогодний подарок от "Людиновокабель". Сказочные цены на СИП! 

#новости_отрасли 

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Метки: АЭК, НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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