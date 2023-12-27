Дайджест АЭК #52 неделя 2023. Новости кабельной индустрии

Ассоциация "Электрокабель" подготовила еженедельный дайджест новостей и событий кабельной индустрии, который наиболее полно раскрывает динамику развития отрасли и показывает главные тренды, оказывающие влияние на рынок.
Главные новости #52 недели 2023 года:
"МОСИТЛАБ" подписал соглашение с Политехом
В Пскове выпустили первую партию судового кабеля для кораблестроения
Томсккабель был награжден за сотрудничество в профориентационных и карьерных мероприятиях для молодежи
Кабельный завод Цветлит принял участие в "Круглом столе" на тему: "Развитие сотрудничества организаций Республики Мордовия с Куйбышевской железной дорогой"
ООО "ЭКМ Холдинг" подтвердил высокий индекс деловой репутации
Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке
Томсккабель: выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные
Новогодний подарок от "Людиновокабель". Сказочные цены на СИП!
#новости_отрасли
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