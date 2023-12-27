В Карачаево-Черкесии в рамках инвестиционного проекта по развитию туристско-рекреационного комплекса «Домбай» с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов завершается строительство и реконструкция 17 км современных горнолыжных трасс. Ввести их в эксплуатацию планируется уже в этом зимнем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

«Сегодня Домбай является не только одним из самых популярных курортов России, но и уникальным заповедником, который посещают туристы со всего мира. Реализация инфраструктурного проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Домбай» будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также позволит создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в региональный бюджет. Строительство инфраструктуры курорта продолжается, и благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов в Домбае в полную силу заработают не только обновленные спуски разного уровня сложности, но и новая, подготовленная к катанию трасса», - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Согласно проекту, новые горнолыжные трассы оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Так, спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки-предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонение спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для предотвращения эрозии.