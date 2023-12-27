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До конца 2023 года на курорте "Домбай" введут 17 км горнолыжных трасс

27 декабря 2023, 16:30 510 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: stroygaz.ru
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Фото: Freepik

Фото: Freepik

В Карачаево-Черкесии в рамках инвестиционного проекта по развитию туристско-рекреационного комплекса «Домбай» с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов завершается строительство и реконструкция 17 км современных горнолыжных трасс. Ввести их в эксплуатацию планируется уже в этом зимнем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

«Сегодня Домбай является не только одним из самых популярных курортов России, но и уникальным заповедником, который посещают туристы со всего мира. Реализация инфраструктурного проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Домбай» будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также позволит создать новые рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции в региональный бюджет. Строительство инфраструктуры курорта продолжается, и благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов в Домбае в полную силу заработают не только обновленные спуски разного уровня сложности, но и новая, подготовленная к катанию трасса», - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Согласно проекту, новые горнолыжные трассы оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Так, спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки-предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонение спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для предотвращения эрозии.

«Строительство горнолыжных трасс проходит под контролем подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль». Работы развернуты на высоте порядка 3 тыс. метров на склонах горы Мусса-Ачитара. В настоящий момент проект находится в высокой степени готовности: завершаются работы на одном из участков. Для того чтобы работы по устройству трасс выполнялись в соответствии с проектной документацией, на объект с проверкой регулярно выезжали не только инспекторы Центра, но и наши геодезисты. На трассах проходили проверки выноса геодезической разбивочной основы, от которой зависела точность всех последующих работ. Кроме того, выполнялись контрольные съемки виражей и уклонов трасс, а также их габаритов», - рассказал генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, КЧР
Отрасль: Строительство 

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