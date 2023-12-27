Красноярская железная дорога провела сбойку нового тоннеля на перегоне Кошурниково – 570 км в Курагинском районе Красноярского края.

Всего за 6 месяцев была завершена первая фаза проходки инженерного сооружения общей длиной 267 м.

Новый поворотный тоннель возводится параллельно действующему однопутному Первому Джебскому тоннелю 1964 года постройки, по которому сейчас осуществляется пропуск поездов на участке Восточного полигона Междуреченск – Тайшет.

Перегон Кошурниково – 570 км – один из самых сложных по рельефу на этой трассе. Путь пересекает отроги Восточного Саяна и реку Джебь. Из-за крутых подъемов для пропуска грузовых составов используются дополнительные подталкивающие локомотивы.

«Новый тоннель – часть проекта по возведению вторых главных путей на этом однопутном перегоне, который сейчас является лимитирующим. Подразделениями строительного комплекса КрасЖД проведена большая работа: на этап сбойки мы вышли спустя всего несколько месяцев», – рассказал заместитель начальника КрасЖД по строительству Иван Борисов.

Проходка тоннеля, который станет частью будущих вторых путей перегона, велась горным способом одновременно со стороны западного и восточного порталов. Буровыми машинами делались отверстия в скальном массиве, в которые затем закладывалась взрывчатка. Измельченная порода вывозилась на поверхность с помощью подземного самосвального автопоезда. В общей сложности, было извлечено более 12 тыс. куб. м скального грунта.

На втором этапе строителям предстоит углубить основание искусственного сооружения, выполнить его обделку и провести инженерные коммуникации. Затем в тоннеле планируется уложить путь по особой технологии – на железобетонных рамах с применением демпферных матов. Это позволит снизить динамическое воздействие подвижного состава на полотно и конструкцию тоннеля. В результате увеличится срок его эксплуатации.

В целом, проект включает укладку 4,2 км новых вторых путей на перегоне Кошурниково – 570 км. Чтобы протянуть их, железнодорожники возведут не только тоннель, но и мост через реку Джебь.

Открыть двухпутное движение поездов по перегону планируется до конца 2025 года.

Новый объект строится по инвестиционной программе «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет» в рамках II этапа расширения Восточного полигона. Проект реализуется с учетом утвержденных параметров модернизации БАМа и Транссиба, которые должны обеспечить возможность роста грузоперевозок до 180 млн тонн к 2025 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.