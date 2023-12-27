На Забайкальской железной дороге завершены основные работы по реконструкции станции Горелый и строительству вторых путей на участке Горелый – Штурм, расположенном на северной границе между Забайкальской и Дальневосточной магистралями в Амурской области.

В ходе реконструкции на станции Горелый были построены 2 дополнительных электрифицированных пути полезной длиной более 1050 м каждый, проведена замена релейной полуавтоматической блокировки на микропроцессорную.

Для обустройства нового примыкания участка Горелый – Штурм к станции Горелый построена выемка, в которой был уложен второй путь. Также построен путепровод для пересечения Транссибирской магистрали.

Всего в ходе реализации проекта было уложено 24,72 км пути и 31 стрелочный перевод, установлено 249 опор и смонтировано 18 км контактной сети, проложено около 55 км кабелей автоблокировки и связи. Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры составили 4,6 млрд рублей.

Реализация этого проекта позволит организовать беспрепятственный прием поездов с Дальневосточной железной дороги по стыку Штурм. Благодаря этому пропускная способность участка Штурм – Горелый будет увеличена более чем в 2 раза, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

К станции Горелый Забайкальской железной дороги примыкает одно из трех ответвлений, связывающих Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, – участок Горелый – Тында. Также он обеспечивает движение поездов, следующих в сторону Якутии.