Новогодний подарок от "Людиновокабель". Сказочные цены на СИП!

Когда отмечать день кабельщика?
Опубликована историческая статья Е.Б. Васильева о зарождении кабельной промышленности России
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