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Новогодний подарок от "Людиновокабель". Сказочные цены на СИП!

27 декабря 2023, 12:51 140 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО Людиновокабель
Авторы и источники / Правообладателям

"Людиновокабель" поздравляет всех с наступающим Новым годом и приготовил подарок! Сказочные новогодние цены на СИП! Успейте купить СИП от "Людиновокабель" по сказочной цене до боя новогодних курантов! Дед Мороз обещает выгоду и удачу всем участникам акции! Предложение действительно до 29 декабря 2023 года.

Акция распространяется на марки СИП-2, СИП-3, СИП-4.

За подробностями обращайтесь к вашему персональному менеджеру или:

Не упустите новогодние цены на СИП от Людиновокабель!

С наступающим Новым годом!

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Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, СИП, АКЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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