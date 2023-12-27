Новогодний подарок от "Людиновокабель". Сказочные цены на СИП!

"Людиновокабель" поздравляет всех с наступающим Новым годом и приготовил подарок! Сказочные новогодние цены на СИП! Успейте купить СИП от "Людиновокабель" по сказочной цене до боя новогодних курантов! Дед Мороз обещает выгоду и удачу всем участникам акции! Предложение действительно до 29 декабря 2023 года.

Акция распространяется на марки СИП-2, СИП-3, СИП-4.

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Не упустите новогодние цены на СИП от Людиновокабель!

С наступающим Новым годом!