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Новую ОЭЗ создадут в Подмосковье

27 декабря 2023, 16:00 521 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Инвестиционный портал Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

Старт созданию особой экономической зоны «Большой Серпухов» в Московской области будет дан в следующем году. Об этом на пресс-конференции по итогам 2023 года сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется создать в рамках объединения городских округов Серпухов, Пущино и Протвино на юге Московской области в целях реализации инвестиционного потенциала территорий. Плановые показатели проекта ОЭЗ – 3000 новых рабочих мет и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций», - рассказала Зиновьева.

Зампред также отметила, что в 2024 году планируется инициировать расширение ОЭЗ «Дубна».

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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