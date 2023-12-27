Новую ОЭЗ создадут в Подмосковье

Старт созданию особой экономической зоны «Большой Серпухов» в Московской области будет дан в следующем году. Об этом на пресс-конференции по итогам 2023 года сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«ОЭЗ «Большой Серпухов» планируется создать в рамках объединения городских округов Серпухов, Пущино и Протвино на юге Московской области в целях реализации инвестиционного потенциала территорий. Плановые показатели проекта ОЭЗ – 3000 новых рабочих мет и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций», - рассказала Зиновьева.

Зампред также отметила, что в 2024 году планируется инициировать расширение ОЭЗ «Дубна».