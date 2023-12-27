Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) и Тульского госуниверситета (ТулГУ) создали сетевую лабораторию технологии полимерных и композиционных материалов. На ее базе ученые уже получили первые образцы новых композитных материалов, сообщила ТАСС проектор КБГУ по научно-исследовательской работе, профессор Светлана Хаширова.

Зеркальная лаборатория по типу Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ создана на базе ТулГУ при поддержке правительства Тульской области и индустриального партнера компании "Щекиноазот" около двух лет назад. Лаборатория уже решает важные задачи в области синтеза новых полимеров, разработки термопластичных связующих и композитов, внедрения аддитивных технологий.

"К настоящему времени в новой лаборатории создан новый суперконструкционный полимер, перспективный для получения целой линейки композитов с повышенными эксплуатационными свойствами. Работа лаборатории тесно связана с производственными предприятиями Тульской области. Результаты проекта уже внедряются в конкретные изделия, в частности крыло и другие элементы различных летательных аппаратов, уплотнения для газовой промышленности, подшипники скольжения, детали и устройства бронетехники", - рассказала Хаширова.

Она отметила, что среди термопластичных связующих наиболее перспективными являются суперконструкционые полимеры.

"Сегодня США и Европа потребляют в 20 и 10 раз больше полимерных композитов, чем наша страна, области их применения постоянно расширяются, они заменяют металлы во многих ответственных изделиях, позволяя значительно снизить вес и повысить износостойкость. Существует острая потребность в развитии этого направления в нашей стране", - добавила она.

Важно, что лаборатория решает одновременно задачи по обеспечению технологического суверенитета и подготовки кадров. В рамках сетевого взаимодействия будет реализована одна из самых масштабных сетевых образовательных программ в стране, которая позволяет объединить компетенции ТулГу, КБГУ и МГУ в области композитов и выпускать инженеров-технологов в области полимерных композиционных материалов. Ректор КБГУ Юрий Альтудов выразил уверенность, что подготовка инженерных кадров в рамках трехстороннего сетевого взаимодействия позволит повысить качество образования, академическую мобильность и воспитать специалистов нового поколения, готовых поднять на новый уровень экономику страны.

По словам экспертов, объединение материаловедческих компетенций Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ с инженерными компетенциями ТулГУ в рамках сетевой лаборатории позволит быстрее внедрить передовые научные результаты и новые технологии в практику, правильно и эффективно соединить материалы с изделиями и оказать значительное влияние на развитие промышленности Тульской области и Композитной долины. Как пояснил ректор ТулГУ Олег Кравченко, уникальная особенность лаборатории заключается в том, что в ней будут развиваться приоритетные для региона отрасли в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами и одновременно готовиться инженерные и научные кадры, которые станут в том числе фундаментом новой научной школы.