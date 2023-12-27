Минобрнауки России провело итоговое совещание, посвященное деятельности центров трансфера технологий в 2023 году. Это структурные подразделения при вузах и научных организациях, которые помогают внедрить на рынок инновационные разработки. О достижениях в работе, направлений коммерциализации и новых подходах в поиске партнеров рассказали представители ведущих центров.

Центры трансфера технологий вовлекают исследователей в решение технологических запросов экономики региона, заказчиков и партнеров, выявляют в университетах и научных организациях результаты интеллектуальной деятельности ученых с высокой степенью практического внедрения. Далее специалисты готовят стратегии их правовой защиты (например, патентование) и работают над сделками по лицензированию и коммерческим научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.

«С 2021 года нами определены 38 центров трансфера технологий. Благодаря их деятельности заключено более 2700 договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности, привлечено более 7,4 млрд рублей за счет платежей по указанным договорам, а также обеспечена правовая охрана более 3800 результатов интеллектуальной деятельности — патентов, баз данных, ноу-хау. В будущем планируем масштабировать полученный опыт трансфера технологий в экономику страны, это наш вклад в укрепление технологического суверенитета», — рассказала заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Университет Иннополис при содействии Межотраслевого центра трансфера технологий подписал 48 контрактов по семи направлениями работы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, робототехники, нефтегазовых технологий и геоинформационных систем. Общая сумма сделок, связанных с разработкой программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, составила более 1,7 млрд рублей.

Так, одним из успешных кейсов центра стала разработка программного обеспечения для неинвазивного удаленного измерения веса свиней. Система с технологиями искусственного интеллекта и компьютерного зрения бережет животных от ежедневного стрессового взвешивания, а фермерам помогает находить не набирающих вес свиней и балансировать их питание. Технология тестируется в тульском агрохолдинге «Лазаревское» и ежегодно поможет сэкономить предприятию 50 млн рублей.

За 2023 год центру трансфера инновационных технологий Белгородского государственного технического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова удалось заключить 39 контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 83 млн руб. Заказчиками являются такие крупные компании, как Цемрос, Шебекинский машиностроительный завод, Старооскольский механический завод и другие.

При содействии центра трансфера инновационных технологий в 2023 году внедрен ряд интеллектуальных систем управления, разработанных учеными БГТУ имени В. Г. Шухова: автоматической сортировки плодоовощной продукции, диспетчерского управления для высокотехнологичных светодиодных светильников с измеряемым спектром для животноводства, мониторинга тепловых насосов, автоматизированного анализа транспортных потоков и другие.

В Пермском Политехе центр трансфера технологий в течение года привлек к сотрудничеству ведущих отраслевых заказчиков «S7 Инжиниринг» и «Камаз». Так, для авиационной отрасли ученые вуза представили 3D-принтер, создающий конструкции из металла. Он может ускорить изготовление деталей в самолетостроении и других областях. Преимущество прибора в том, что он позволяет получать нужную деталь быстрее, при этом сократив количество отходов.

Всего в 2023 году центр заключил 95 договоров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 240 млн рублей. Кроме того, за год специалистами центра были организованы крупные региональные мероприятия, в том числе Пермский инженерно-промышленный форум и олимпиада по интеллектуальной собственности.

Центр трансфера технологий Тюменского государственного университета (ТюмГУ) за аналогичный период провел исследования в области катализа, полимеров, нефтехимии с различными компаниями. Центр ТюмГУ заключил договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с одной из крупнейших нефтегазохимических компаний России «Сибур Холдинг». В рамках одной из них специалисты провели подбор альтернативных катализаторов для промышленных установок. Новые вещества смогут заменить попавшие под санкции импортные аналоги.

Кроме того, успешными примерами трансфера инновационных технологий в реальный сектор экономики стали внедрение нагревателя пищи в зоне СВО, теплиц нового поколения, психоэмоционального тренажера, терминалов спутниковой связи на ледоколах и других разработок.

Напомним, что центры создаются Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты». Развитие межрегиональной сети центров на базе образовательных и научных организаций утверждено Концепцией технологического развития на период до 2030 года.