Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Томсккабель: выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные

27 декабря 2023, 17:00 648 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Томсккабель
Авторы и источники / Правообладателям

Выгодная цена на кабели экскаваторные и шахтные!

Оформите заявку до конца года и получите скидку!

Подробная информация о кабелях для горнодобывающей промышленности в каталоге: https://tomskcable.ru/upload/catalogor.pdf

С полным перечнем кабельно-проводниковой продукцией Томсккабель можете ознакомиться на сайте: www.tomskcable.ru/catalog/

Ждем заявки на почту Вашему менеджера или на почту cable@tomskcable.ru

Обсудить на форуме
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, АКЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.89

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.12.2023
Традиционные итоги года: каким был 2023 год для "Москабельмет"
27.12.2023
До конца 2023 года на курорте "Домбай" введут 17 км горнолыжных трасс
28.12.2023
В 2024 году Prysmian Group выпустит кабели на основе 16 одномодовых и многомодовых волокон FlexRibbon™ диаметром 2,0 мм
28.12.2023
НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в работе Всероссийской стратегической проектной сессии Минобрнауки России
27.12.2023
В Подмосковье планируется создать 5 новых индустриальных парков в 2024 году
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно