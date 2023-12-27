В следующем году в Московской области планируется запустить 5 новых индустриальных парков по модели «все включено» — с инфраструктурой и готовыми площадками для будущих резидентов. Будет создано порядка 58 тыс. рабочих мест для жителей региона. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в Московской области работает 69 индустриальных парков — 3 из которых были открыты в этом году. На этих площадках работают 1,5 тыс. резидентов, которые создали 74,8 тыс. рабочих мест. В 2024 году в Подмосковье планируется запустить 5 новых индустриальных парков. Будет создано около 58 тыс. вакансий. Планируется, что парки появятся в Дмитровском, Ленинском, Раменском, Жуковском и Одинцовском городских округах. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 129,5 млрд рублей. Кроме того, планируется расширение государственного индустриального парка «Есипово», расположенного в Солнечногорске. Всего на различных стадиях реализации в Подмосковье находятся 38 проектов по созданию новых индустриальных парков», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Формат создания индустриальных парков «все включено» подразумевает подведение всей необходимой инфраструктуры. Площадки будут сделаны так, чтобы бизнес мог зайти уже в готовые производственные боксы. Также рассматривается возможность строительства колледжей в индустриальных парках Подмосковья.

Зампредседателя напомнила, что предприниматели могут воспользоваться сервисом «Начни бизнес в индустриальном парке», который поможет инвесторам запустить свои производства на площадках индустриальных парков региона.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта и обратиться за услугой можно на инвестиционной карте Московской области. Сегодня на ней представлены более 680 объектов для размещения бизнеса в индустриальных парках Подмосковья.