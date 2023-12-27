Итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро

22 декабря состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнении бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2023 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ).

По итогам 9 месяцев показатель EBITDA ПАО «РусГидро» вырос на 11% до 88,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 46,7 млрд рублей.

Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» – 97,6 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 10,3 млрд рублей. Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 19 млрд рублей.

Установленная мощность энергообъектов компании за 9 месяцев 2023 года увеличилась на 51,9 МВт за счет ввода в эксплуатацию Красногорской МГЭС-1 и завершения модернизации гидроагрегатов Саратовской и Воткинской ГЭС.

Выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» за 9 месяцев составила 67,3 млрд кВт·ч.

Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год.

Условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и документации о закупке. В результате оптимизации страховой программы в целом и другим мероприятиями по повышению эффективности деятельности Общества, по ряду направлений страхования достигнута экономия.

Совет директоров утвердил реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции и план по их реализации на 4 квартал 2023 года - 2024 год.

В Реестр включен ряд инфраструктурных и непрофильных активов, не участвующих в производственной деятельности РусГидро. В дальнейшем планируется их продажа либо безвозмездная передача муниципалитетам. Реализация непрофильных активов позволит снизить непроизводственные расходы по их обслуживанию и управлению.