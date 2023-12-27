Правительство актуализирует действующие национальные проекты для их реализации в 2025–2030 годах. Итоговые предложения по содержанию и предельному объёму финансирования обновлённых национальных проектов должны быть представлены к началу июня 2024 года. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам совещания о продлении реализации нацпроектов. Главными координаторами этой работы станут Министерство экономического развития и Министерство финансов.

Перечень поручений, утверждённый главой кабмина, предполагает доработку всех национальных проектов. В ходе этой доработки особое внимание министерств и ведомств будет уделено решению конкретных задач, непосредственно влияющих на улучшение жизни граждан, и достижению национальных целей развития.

Также в этой работе будут принимать участие представители комиссий Госсовета по соответствующим направлениям социально-экономического развития.

В августе 2024 года Минэкономразвития России и Минфин России представят в Правительство предложения по актуализации единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и с перспективой до 2036 года, в котором должны быть увязаны показатели национальных целей развития, национальных проектов, стратегических инициатив социально-экономического развития и государственных программ.