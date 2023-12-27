ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») получило российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода.

Технология производства низкоуглеродного аммиака разработана «НОВАТЭКом» в сотрудничестве с российскими проектными институтами и основана на методе парового риформинга природного газа. Запатентованные технологические решения позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 млн тонн низкоуглеродного аммиака в год. В целях снижения углеродного следа использованы энергоэффективные технологические решения и предусмотрено улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением.

Крупнотоннажная технология крекинга аммиака является важным шагом в создании производственной цепочки, в которой полученный чистый водород может быть доставлен до конечных потребителей по конкурентной и доступной цене.

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации.