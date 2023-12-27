Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается ещё на два года – до конца 2025 года. Постановление об этом подписано.

Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла.

Их вывоз запрещён во все зарубежные страны, за исключением государств – членов Евразийского экономического союза.

При этом документом по поручению Президента предусмотрен ряд исключений: экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медицинских изделий, ранее ввезённые в Россию для государственной регистрации.

Запрет также не будет действовать в отношении холодильного оборудования, отдельных видов насосов и ряда категорий судов.

Кроме того, смягчаются ограничения на вывоз отдельных видов товаров системообразующими и их дочерними организациями. Решение об экспорте товаров такими организациями будет принимать Правительство на основании предложений профильных министерств и ведомств.

Перечни товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России, были определены Правительством в марте 2022 года. Решение принято во исполнение Указа Президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и необходимо для защиты внутреннего рынка.

Новым постановлением до конца 2025 года продлевается возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Речь идёт о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы.