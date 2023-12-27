Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 25 декабря 2023 г. подписан Федеральный закон 627-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2024 года. Закон направлен на развитие механизма комплексного развития территорий.

«Комплексное развитие территорий включает в себя не только строительство нового жилья. Благодаря реализации проектов жители аварийных домов получают возможность улучшить жилищные условия, в новых районах появляются детские сады и школы, кварталы наполняются не только социальной инфраструктурой, но и всем необходимым для жизни. Все это создает кумулятивный эффект, именно по этим причинам изменения в механизм о КРТ разработаны и приняты с учетом обратной связи, полученной от регионов, жителей, экспертов», - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Законом вводится новое понятие «Оператор КРТ», который наделяется полномочиями выполнять все этапы реализации решений о КРТ, а также привлекать дочерние организации.

Помимо возможности использования ранее утвержденной документации по планировке территории (ДПТ) в целях КРТ, теперь начать подготовку проектной документации можно параллельно с мероприятиями по изъятию объектов недвижимости, что сокращает инвестиционно-строительный цикл как минимум на 1 год.

Для этой цели также можно получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для его создания. При этом механизм образования земельного участка в КРТ также совершенствуется – теперь при наличии утвержденного проекта планировки территории (ППТ) не нужно дополнительно готовить проект межевания территории (ПМТ). Вместо этого земельные участки будут создаваться на основе схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

Закрепляется полномочие Правительства РФ определить случаи, при которых будет возможно проведение торгов на право заключения одновременно нескольких договоров о КРТ, что позволит объединить в один лот торгов КРТ разного вида.

Важно отметить, что Законом предусматривается необходимость размещения всех документов, которые образуются при осуществлении КРТ, в региональных государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), а также совершенствуются особенности осуществления КРТ, установленные для АО «ДОМ.РФ».