«Россети Московский регион» включили в работу две новые кабельно-воздушные линии (КВЛ) 110 кВ Тютчево-Пушкино I цепь и Тютчево-Пушкино II цепь, обеспечивающие транзит электроэнергии от подстанции 220 кВ «Тютчево» на севере Московской области. Благодаря вводу кабельных линий существенно повышены надежность и качество электроснабжения городских округов Пушкинский, Королев и Ивантеевка, а также создан резерв для подключения новых жилых, производственных и логистических комплексов на территориях, прилегающих к северо-восточному участку ЦКАД. В частности, обеспечены потребности в электрической мощности для развития железнодорожного транспорта на ярославском участке Московского Центрального Диаметра № 5 «Ярославско-Павелецкий», для новых объектов жилого строительства. В их числе многоэтажные жилые застройки в Мытищах: ЖК «Ньютон» на 998 квартир, ЖК «Рождественский» на 1312 квартир и др.

Напомним, именно на подстанции 220 кВ «Тютчево» впервые для соединения воздушных и кабельных участков кабельных линий построены четыре унифицированных переходных пункта ППМ-110 на опорах. Они соединяют воздушные и кабельные линии 110 кВ с площадками обслуживания, что исключает необходимость проведения работ на высоте с использованием спецтехники и минимизирует площадь выделения земельных участков под размещение переходных пунктов. Переходные пункты ППМ-110 разработаны и запатентованы в рамках программы НИОКР «Россети Московский регион».

Также впервые в России на подстанции компании «Россети Московский регион» «Тютчево» комплектное распредустройство (КРУЭ) 220 кВ сооружено по принципу наружной установки, а не размещено в закрытом помещении. Это значительно снизило расходы на строительство и эксплуатацию питающего центра при сохранении преимуществ КРУЭ (компактность и надежность), поскольку исключило необходимость сооружения здания с подводом коммуникаций, систем пожаротушения, отопления, вентиляции, освещения.

Мощность подстанции составляет 300 МВА. Здесь также внедрены современные средства автоматизации, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе.

Высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Тютчево» была введена в работу в феврале 2023 года.

В церемонии пуска приняли участие Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Энергообъект позволил повысить надежность электроснабжения Пушкинского городского округа с населением около 180 тыс. человек.