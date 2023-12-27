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"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией новый Центр культурного развития в Северной Осетии

27 декабря 2023, 15:30 533 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» подключили к электрическим сетям новый современный Центр культурного развития в городе Дигоре. Потребляемая мощность комплекса превысит 200 кВт.

Социально значимое учреждение построили в рамках национального проекта «Культура». В двухэтажном здании оборудовали концертный зал на 400 зрительских мест, зал для районной библиотеки с фондом 50 тысяч книг, административные и технические помещения.

Для подключения к сетям важного объекта энергетики построили линию электропередачи 10 кВ с применением современного и надежного самонесущего изолированного провода, установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА.

Открытие Центра культурного развития планируется уже в конце этого года.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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