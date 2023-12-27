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"Россети" обеспечили электроснабжение промышленно-продовольственного кластера в г.о. Домодедово

27 декабря 2023, 17:15 479 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Специалисты «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для для электроснабжения промышленно-продовольственного кластера в г.о. Домодедово с возможностью резервирования.

Для выдачи 12 МВт мощности построен распределительный пункт 10 кВ, проложены 4 кабельные линии 10 кВ протяженностью свыше 8 км. Также выполнены необходимые мероприятия по установке двух дополнительных ячеек в распределительном устройстве 10 кВ на питающем центре 110 кВ «Ляхово».

Для повышения наблюдаемости за энергообъектом распределительный пункт оборудован системой телемеханики с возможностью передачи данных по ВОЛС и резервному каналу связи в расширенном диапазоне.

Промышленно-продовольственный кластер «ППК Косино» станет частью особой экономической зоны «Максимиха» – пятой в Подмосковье. Она расположится на территории площадью 2,2 гектара в южной части г.о. Домодедово между одноименным аэропортом, трассой М4 «Дон» и Каширским шоссе. Электроснабжение объектов ППК будет обеспечено качественным электроснабжением с повышенной степенью надежности – возможностью резервирования.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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