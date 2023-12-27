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"Россети" усилили Кольско-Карельский транзит дополнительной автоматикой

27 декабря 2023, 17:45 459 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада оснастил цифровыми устройствами противоаварийной автоматики распределительный пункт 330 кВ «Каменный Бор». Он входит в состав Кольско-Карельского транзита, который обеспечивает передачу мощности из Мурманской области. Повышена надежность электроснабжения Республики Карелия, где проживает более 500 тыс. человек.

На объекте внедрены комплексы локальной автоматики дозированного воздействия (ЛАДВ), позволяющие за долю секунды зафиксировать изменения в магистральных сетях и сформировать необходимые оперативные команды для сохранения устойчивости энергосистемы Северо-Запада. Устройства произведены в России и оснащены интеллектуальной системой мониторинга и дистанционного контроля.

Также энергетики оснастили распределительный пункт комплексами автоматики, предназначенными для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования, и для ликвидации перегрузки сечения электрической сети по активной мощности (АОПО и АРПМ).

Проект позволил значительно усовершенствовать противоаварийную автоматику Кольско-Карельского транзита – линий электропередачи и подстанций, образующих единую цепь протяженностью более 1,1 тыс. километров. Он соединяет энергосистему Мурманской области с Карелией и Ленинградской областью.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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