"Сибур" в мае - июне 2024 года начнет пусконаладочные работы на проекте этиленового комплекса ЭП-600 в Татарстане, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" гендиректор компании Михаил Карисалов.

"Новая мощность по производству этилена на "Нижнекамскнефтехиме" для снабжения будущих проектов как на "Казаньоргсинтезе", так и на самом "Нижнекамскнефтехиме". Уже в следующем году в мае - июне приступим к пусконаладочным работам", - сказал он.

При этом на другом своем крупном проекте - Амурском газохимическом комплексе - "Сибур" рассчитывает начать пусконаладочные работы в 2026 году.

О проекте

Олефиновый комплекс мощностью 600 тыс. тонн этилена в год - один из главных стратегических проектов "Нижнекамскнефтехима". Новые мощности позволят перерабатывать прямогонный бензин объемом 1,8 млн тонн, значительно нарастить российские мощности по производству этилена для удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импорта его производных. Проект является частью стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России.

Реализация проекта включена в соглашения "Сибура" и Министерства энергетики России, в рамках которых компания приняла на себя обязательства инвестировать в развитие производств в Татарстане не менее 285 млрд рублей в ближайшие несколько лет. Строительство началось в мае 2020 года.