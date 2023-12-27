В 2023 году Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» выполнила все контрактные обязательства перед российскими и зарубежными заказчиками.

Финансовые показатели компании уверенно растут из года в год. Выручка Топливного дивизиона по итогам 2023 года ожидается на уровне 390 млрд рублей, почти на 44% больше, чем годом ранее. При этом выручка от неядерных направлений бизнеса увеличится за год почти на 17%, достигнув 36 млрд рублей. В свою очередь, прогноз по экспортной валютной выручке по итогам года составляет более 1,5 млрд долларов США (рост год к году – 29,6%).

Консолидированный показатель EBITDA по Топливной компании в 2023 году составит 106,6 млрд рублей (на 28% больше чем годом ранее). Чистая прибыль прогнозируется в размере 62,6 млрд рублей (рост год к году – 13,55%).

Уходящий год отмечен для Топливной компании целым рядом достижений в производственной, коммерческой и научно-технической сфере.

Ядерный топливный цикл

Своевременно были изготовлены и отгружены партии ядерного топлива для крупных зарубежных проектов Росатома – топливо стартовой загрузки реактора для энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции, а также для первого энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш.

Изготовлено и поставлено свежее топливо для первой в истории перегрузки ядерного топлива на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» на Чукотке.

Кроме того, впервые было изготовлено и поставлено модернизированное топливо нового поколения для научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК - крупнейшего в мире источника нейтронов, расположенного в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова (входит НИЦ «Курчатовский институт»).

На Ростовской АЭС успешно завершился первый цикл опытно-промышленной эксплуатации топлива нового поколения безопасности ATF (Advanced Technology Fuel, также называемое «толерантное» топливо – Accident Tolerant Fuel), а на Балаковской АЭС - первый цикл эксплуатации полноценных тепловыделящих сборок на базе уран-плутониевого РЕМИКС-топлива.

Значимые вехи достигнуты в разработке уран-плутониевого МОКС-топлива как для инновационных реакторов на быстрых нейтронах, так и для традиционных тепловых легководных реакторов. На Горно-химическом комбинате состоялась приемка первых трех тепловыделяющих сборок с уран-плутониевым МОКС-топливом, которые в своей топливной композиции содержат не только плутоний, но и минорные актиниды – америций-241 и нептуний-237. Это наиболее радиотоксичные опасные элементы, возникающие в облученном ядерном топливе. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах БН-800 должен помочь российским атомщикам решить проблему по «дожиганию» минорных актинидов, а это, в свою очередь, позволит значительно сократить объем ядерных отходов, подлежащих финальной изоляции, а главное - снизить уровень их активности. Загрузка топлива в реактор запланирована на 2024 год.

В исследовательском реакторе МИР начались испытания тепловыделяющих элементов типа ВВЭР с уран-плутониевым МОКС-топливом. По итогам облучения и специальных экспериментов ученые Росатома намерены обосновать эффективность и безопасность эксплуатации МОКС-топлива в реакторных установках типа ВВЭР, составляющих основу атомной энергетики в России и широко эксплуатирующихся за рубежом на АЭС российского дизайна.

Ликвидация ядерного наследия

В течение года продолжалась успешная реализация проектов по выводу из эксплуатации объектов атомной отрасли в России и за рубежом.

С опережением графика завершились работы в рамках реализации проекта по реабилитации территории промышленной площадки «Табошар», расположенной в районе города Истиклол в Согдийской области Республики Таджикистан. Топливный дивизион Росатома в лице АО «ЦПТИ» в полном объеме выполнил мероприятия по рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ.

На Урале досрочно завершился первый этап проекта по ликвидации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»). Также был подписан контракт на научно-техническое сопровождение Белорусской АЭС по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной станции.

Кроме того, в рамках проекта по импортозамещению создано уникальное для российского рынка оборудование – алмазная канатная пила, предназначенная для работ по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, а также промышленного демонтажа.

Накопители энергии

Новые знаковые вехи были достигнуты в создании производств систем накопления энергии. Начались работы по монтажу главного технологического корпуса первой в России гигафабрики по производству накопителей энергии в г. Неман Калининградской области.

С Мосгортрансом подписан первый в России контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, предусматривающий инвестиционные обязательства по созданию производства данной продукции. ГУП «Мосгортранс» гарантированно приобретает более 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей производства Росатома для электротранспорта. В свою очередь, Росатом берет на себя обязательства создать в Москве производство накопителей энергии и выполнить поставки произведенной там продукции в соответствии с законтрактованным объемом.

Аддитивные технологии

Достигнуты новые результаты в развитии технологий аддитивного производства. Был официально представлен самый большой в России 3D-принтер, работающего по технологии прямого лазерного выращивания (Direct Metal Deposition, DMD). Машина создана совместно специалистами Росатома и Санкт-Петербургского морского технического университета.

Также была представлена обновлённая модель 3D-принтера RusMelt 310. Машина работает по технологии селективного лазерного сплавления (Selective Laser Melting, SLM), которая позволяет получать изделия из металлопорошковых композиций. Новая модификация RusMelt 310 усовершенствована по всем ключевым показателям в соответствии с запросами крупных российских промышленных предприятий.

Кроме того, в Ижевске на базе Удмуртского государственного университета открыт первый в России Центр аддитивных технологий общего доступа. Ведется работа по созданию национальной сети таких центров, расположенных в регионах РФ.

Важным для развития новой отрасли также стало совершенствование регулирования – в 2023 году Росстандарт утвердил четыре разработанных в Росатоме национальных стандарта, устанавливающих методы испытаний металлопорошковых композиций для 3D-печати.

Металлургия

В 2023 году с Правительством Удмуртской Республики подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов на территории города Глазов. Спрос на такую продукцию в мире растет благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту, так как постоянные магниты являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

Кроме того, стартовал проект по созданию производства импортозамещающих титановых имплантатов для накостного и внутрикостного остеосинтеза. Планируется, что новая компания «Русатом Имплантат» будет ежегодно выпускать не менее 140 тыс. единиц титановых имплантатов: пластины для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, интрамедуллярных штифтов для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей и необходимого хирургического инструмента для их установки, изъятия и замены.