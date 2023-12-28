27 декабря 2023 года российские атомные электростанции (филиалы Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии и перешли на перевыполнение плановых показателей. Годовое задание ФАС для АЭС на 2023 год составило 214,202 млрд кВтч.



Генеральный директор АО «Концерн «Росэнергоатом» Александр Шутиков:

«Ключевые задачи уходящего 2023 года мы выполнили. Концерн завершает год с хорошими производственными показателями, мы сможем уверенно перевыполнить план ФАС за оставшиеся до конца декабря дни. В этом году нам есть чем гордиться: мы продлили срок четвертого энергоблока Балаковской АЭС еще на 28 лет, на Белоярской АЭС один блок мы перевели полностью на МОКС-топливо, продолжается работа по переводу реакторов ВВЭР на 18-месячный цикл загрузки, что позволит поднять КИУМ на 11 процентов».

Объем выработанной на АЭС электроэнергии позволил сэкономить выбросы эквивалента СО2 в объеме порядка 105 млн тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался тепловой генерацией). Это сравнимо с объемом выбросов углекислого газа в Москве в течение двух лет.



Доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году по поручению Президента Российской Федерации она должна достигнуть 25%.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из крупнейших предприятий отрасли, выполняющим функции эксплуатирующей организации атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 20 %.



В настоящее время идёт строительство новых энергоблоков Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ, а также работы по сооружению новых энергоблоков №№7, 8 Ленинградской АЭС и №№1, 2 Смоленской АЭС-2. Кроме того, ведётся сооружение энергоблока с быстрым реактором БРЕСТ-300 в г. Северске (Томская обл.) в рамках проекта «Прорыв» по созданию новой технологической платформы, а также двух модернизированных плавучих энергоблоков малой мощности (МПЭБ) для Чукотки. В планах атомщиков - строительство и других атомных мощностей, в том числе, малой наземной станции в Республике Саха (Якутия).



В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьём для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана - ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства). Госкорпорация «Росатом» - крупнейший производитель низкоуглеродной электроэнергии в России, который обеспечивает 1/5 от общего объема производимой в стране электроэнергии. Сегодня Госкорпорация трансформировалась в конвейер атомных технологий, что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире. Росатом обладает ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Дорожная карта развития атомных технологий расписана на столетие вперед.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.