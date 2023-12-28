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Белгородэнерго накануне новогодних праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством

28 декабря 2023, 14:15 425 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» напоминает несколько простых правил, которые позволят избежать неприятностей и сделают праздники спокойными и безопасными.

Рядом с энергообъектами

  • Не приближайтесь к провисшим, оборванным проводам и лежащим на проводах деревьям. Они могут быть под напряжением. Будьте осторожны!
  • Если вы заметили оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8-10 метров, организуйте охрану места повреждения и сообщите о случившемся энергетикам по телефону «Светлой линии 220» - 8-800-220-0-220 или 112.
  • Если попали в опасную зону шагового напряжения, выходите из нее гусиным шагом, передвигая пятку к носку и не отрывая ноги от земли.
  • Не приближайтесь к подстанциям и ЛЭП, не заходите на территорию огороженных энергообъектов.
  • Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это опасно для жизни!

Елочные гирлянды

  • Чтобы новогодняя растяжка не стала причиной несчастного случая, необходимо проверить изоляцию проводов.
  • Не перегружайте сеть! Для дома подойдут гирлянды, в которых не больше полусотни огней, в одну розетку включайте не больше 3. Общая мощность лампочек во избежание перегрева не должна превышать 65 Вт.
  • Не ремонтируйте гирлянду, включенную в сеть, не натягивайте и не сгибайте провода, не прячьте их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
  • Не оставляйте работающие гирлянды в пустом помещении или на ночь. Не помещайте их в стеклянные емкости, как бы красиво это ни смотрелось.
  • Не позволяйте прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации.
  • Не оставляйте детей возле новогодней елки без присмотра.

Праздник должен быть безопасным!

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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