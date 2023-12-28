Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Через Каму возведут четырехполосный вантовый мост

28 декабря 2023, 15:15 438 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «Гео-Проект»

Фото: ООО «Гео-Проект»

Новый мостовой переход через Каму будет расположен в Дзержинском районе города Перми. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, к его реализации планируют приступить в 2024 году.

Работы по строительству мостового перехода через Каму выполнят в шесть этапов. Также поэтапно предполагается расширение проезжей части – с двух до четырех полос. Длина моста – 899,14 м. Максимальная расчетная скорость движения по нему – 70 км/ч.

«Архитектурной особенностью моста стала форма пилона с асимметричной вантовой системой, напоминающая местную археологическую находку «Чекан» VII века до н.э.», – отметил главный эксперт проекта Максим Котов.

Мост будет расположен в исторической части города Перми на сложном участке судоходства – между существующими городским автодорожным и железнодорожным мостами через Каму.

«При наличии расчетного пролета величиной 320 м мост отнесен к объектам с повышенным уровнем ответственности и предусматривает наличие системы мониторинга за состоянием его конструкций», – добавил Максим Котов.

Вдоль мостового перехода устроят тротуары и велодорожку. Проект также включает строительство на втором этапе эстакады левобережного подхода, а также эстакадные съезды с улицы Окулова и тоннельный путепровод через железнодорожные пути. Общая длина тоннеля – 202,78 м, высота – 5,25 м.

Застройщик – Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Генеральный проектировщик – ООО «Гео-Проект».

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.12.2023
Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Нера
28.12.2023
Белгородэнерго накануне новогодних праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством
28.12.2023
Эксклюзивное интервью генерального директора Андрея Забелина – смотрите на РБК-ТВ
28.12.2023
Открыт первый этап Северного обхода Твери на М-11 "Нева"
28.12.2023
Филиал ПАО "Россети" оснастил микропроцессорными защитами крупнейший энергообъект на севере Подмосковья
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно