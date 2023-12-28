Через Каму возведут четырехполосный вантовый мост

Новый мостовой переход через Каму будет расположен в Дзержинском районе города Перми. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, к его реализации планируют приступить в 2024 году.

Работы по строительству мостового перехода через Каму выполнят в шесть этапов. Также поэтапно предполагается расширение проезжей части – с двух до четырех полос. Длина моста – 899,14 м. Максимальная расчетная скорость движения по нему – 70 км/ч.

«Архитектурной особенностью моста стала форма пилона с асимметричной вантовой системой, напоминающая местную археологическую находку «Чекан» VII века до н.э.», – отметил главный эксперт проекта Максим Котов.

Мост будет расположен в исторической части города Перми на сложном участке судоходства – между существующими городским автодорожным и железнодорожным мостами через Каму.

«При наличии расчетного пролета величиной 320 м мост отнесен к объектам с повышенным уровнем ответственности и предусматривает наличие системы мониторинга за состоянием его конструкций», – добавил Максим Котов.

Вдоль мостового перехода устроят тротуары и велодорожку. Проект также включает строительство на втором этапе эстакады левобережного подхода, а также эстакадные съезды с улицы Окулова и тоннельный путепровод через железнодорожные пути. Общая длина тоннеля – 202,78 м, высота – 5,25 м.

Застройщик – Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Генеральный проектировщик – ООО «Гео-Проект».