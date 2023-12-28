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Эксклюзивное интервью генерального директора Андрея Забелина – смотрите на РБК-ТВ

28 декабря 2023, 14:30 444 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин в программе «Эксклюзивное интервью» на РБК-ТВ: детали главной сделки 2023 года на электротехническом рынке России, планы развития компании, M&A-стратегия. Все подробности — из первых рук, не пропустите!

22 декабря 2023 года, в День энергетика, Андрей Забелин рассказал о том, как проходила сделка по приобретению компанией российских активов Legrand Group.

Зрители узнали, почему в ходе открытого конкурса из всех покупателей французская компания выбрала именно IEK GROUP. А еще — как будут развиваться производственные площадки, которые вошли в состав компании и на какие показатели по выручке предприятия должны выйти в 2025 году.

— Российская промышленность сейчас переживает некий ренессанс, — отмечает Андрей Забелин. — Мы позитивно смотрим в будущее, особенно с учетом специфики нашей отрасли, традиционно устойчивой к колебаниям рынка. Электроэнергия нужна всем, соответственно, электротехническая продукция всегда будет востребована потребителями. За последние 5 лет средние темпы роста компании — порядка 20% в год, и мы продолжим наращивать обороты.

Полностью эксклюзивное интервью генерального директора IEK GROUP Андрея Забелина смотрите на сайте tv.rbc.ru (после выпуска новостей с 21-й минуты) или на канале IEK GROUP.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
IEK
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