По данным на 14:00 в Дагестане из-за сильного ветра (до 25 м/c), нарушившего энергоснабжение, обесточены свыше 102 тыс. чел. В аварийно-восстановительных работах участвуют 48 бригад (146 чел. и 52 единицы специальной техники).
Количество отключённых потребителей Ярославской области на 14:00 (мск) сократилось до 1,2 тыс. чел. Отключение распределительных линий стало следствием падения с проводов ранее налипшего снега и гололёдных образований.
Энергетики также продолжают восстанавливать ранее нарушенное непогодой энергоснабжение двух южных регионов. На 14:00 (мск) без электричества остаются потребители:
ДНР – 7,6 тыс. чел.
ЛНР – 9,0 тыс. чел.
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