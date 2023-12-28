На Калининской АЭС в соответствии с программой импортозамещения АО «Концерн Росэнергоатом» выполняется процедура замены импортных ионообменных смол в ионообменных установках на смолы отечественного производства. В 2023 г выполнен важный этап — проведены опытно-промышленные испытания новых марок ионообменных смол отечественного производства на установке с противоточной технологией ионирования UP.CO.RE. По итогам испытаний три из четырех марок смол удовлетворяют требованиям нормативной документации и рекомендованы для промышленного использования на атомных станциях. Соответствующее заключение была выдано Всероссийским научно-исследовательским институтом по эксплуатации атомных электростанций (АО «ВНИИАЭС») по результатам испытаний.



Как пояснил начальник химического цеха Калининской АЭС Алексей Цицер, ионообменные смолы применяются на всех атомных станциях и изготавливаются как отечественными, так и зарубежными производителями.

«Ионообменные смолы предназначены для очистки воды и различных технологических водных сред путем удаления механических примесей, ионов (катионов и анионов) и органических соединений. Смолы загружаются в ионообменные фильтры, проходя через которые вода за счет ионного обмена очищается от лишних примесей. Это необходимо для получения химически-обессоленной воды, поддержания водно-химических режимов сред основных и вспомогательных систем. Применение очищенных сред и поддержание заданных параметров водно-химических режимов напрямую влияет на увеличение сроков службы основного оборудования электростанции за счет снижения скорости коррозии и минимизации отложений» - сказал Алексей Цицер.

Испытания смол отечественного производства на установке UP.CO.RE на Калининской АЭС велись в течение пяти месяцев. На основании полученных эксплуатационных данных был проведен сравнительный анализ работы и регенерации фильтров загруженных ионообменными смолами отечественного и зарубежного производства. В итоге эксперты АО «ВНИИАЭС» пришли к заключению, что характеристики трех из четырех марок смол, прошедших испытания, сопоставимы с иностранными аналогами по таким основным параметрам, как продолжительность фильтроциклов, качество регенерации и очищенной воды на выходе фильтров.



Российские производители за последний год добились существенных успехов в достижении технологического суверенитета во всех отраслях экономики , что является определяющим вектором развития. Компании непрерывно вкладываются в новые проекты и технологии, находят решения существующих проблем. Внедрение на АЭС ионообменных смол отечественного производства – значимый пример успешного импортозамещения и вклад в технологический суверенитет РФ.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.



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