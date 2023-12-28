Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Николай Шульгинов: "Газификация Костромской области создаст условия для прихода газа в 20 населённых пунктов региона"

Николай Шульгинов: "Газификация Костромской области создаст условия для прихода газа в 20 населённых пунктов региона"

28 декабря 2023, 10:00 84 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Запуск газораспределительной станции Мантурово стал завершением третьего этапа строительства газопровода-отвода «Галич – Мантурово – Шарья», играющего ключевую роль в развитии газификации Костромской области. Об этом Николай Шульгинов заявил на церемонии подключения к газоснабжению инфраструктурных и социальных объектов региона в рамках рабочей поездки Министра в регион.

По словам главы Минэнерго, проект предусматривает строительство  газопроводов-отводов, а также четырёх газораспределительных станций в населённых пунктах Парфеньево, Нея,​ Мантурово и Шарья. Окончательно строительство газопровода-отвода «Галич – Мантурово – Шарья» будет завершено в III-м квартале 2024 года.

«Эту работу нужно продолжать, – отметил Министр. – В следующем году рассчитываем на окончательный запуск газопровода, чего так долго ждут жители Костромской области».

В присутствии Министра газ также был пущен в город Нея, в частности, к газовым сетям подключили детский сад № 6 «Колокольчик», который посещают более 120 детей.

«Ранее детсад отапливался от угольной котельной, – сказал глава Минэнерго. – Теперь благодаря природному газу можно не только сделать комфортнее жизнь граждан, но также улучшить экологическую ситуацию».

Кроме того, газ поступил в котельную окружной больницы Костромы.  По словам Министра, новая котельная станет основным источником теплоснабжения больницы, а прежний источник (ТЭЦ-1) будет использоваться как резервный.

«Для такого востребованного и нужного для населения города объекта важно надёжное теплоснабжение», – подчеркнул Николай Шульгинов.

В рамках поездки Министр так же провёл совещание о ходе газификации Костромской области с участием первого заместителя губернатора Алексея Афанасьева и генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова. Министр напомнил, что в июле прошлого года была подписана программа​ развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года.

«В результате её осуществления будут созданы условия для газификации 20 населённых пунктов в 13 районах области. В девять районов Костромской области сетевой газ придёт впервые. В Островском, Костромском, Красносельском и Парфеньевском районах газификация будет продолжена», – заявил Николай Шульгинов.

Благодаря этому доступ к газу получат более 39 тыс. домовладений и более 160 котельных.

Обсудить на форуме
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ГАЗИФИКАЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.12.2023
CIM-портал Системного оператора включен в реестр российского ПО
27.12.2023
Дайджест АЭК #52 неделя 2023. Новости кабельной индустрии
27.12.2023
В Подмосковье планируется создать 5 новых индустриальных парков в 2024 году
27.12.2023
"Россети" усилили Кольско-Карельский транзит дополнительной автоматикой
27.12.2023
"Сибур" начнет пусконаладку на комплексе ЭП-600 в Татарстане в 2024 году
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно