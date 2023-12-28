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Новогодняя служба поддержки RusCable Live . Основано на реальных событиях. Последний эфир 2023 года!

28 декабря 2023, 15:06 550 Время чтения ≈ 1 мин
Авторы и источники / Правообладателям

Все мы иногда устаем. Особенно под конец года это чувствуется. Эх, сейчас бы мандарины с шампанским, а не вот эти все планы производств, отгрузки, повышения цен, перезаключение договоров, рост цен, безумная логистика и подведение итогов. Отрасль отлично поработала в этом году. Кто-то добился больших успехов, а кто-то так и не реализовал свой потенциал. В последнем прямом эфире RusCable Live в 2024 году мы подведем собственные итоги, расскажем и покажем цифры и факты о работе нашей команды, проанализируем итоги работы кабельной отрасли и вспомним главные события. Надеемся, что в этом нам поможете и Вы! Поэтому эфир будет открытым и каждый сможет "позвонить в новогоднюю службу поддержки кабельного бизнеса!

Наша "горячая линия" заработает в 11:00 и будет работать до последнего звонка! Уже точно обещали подключиться Habsans, СмоленскЭлектроКабель, Людиновокабель! Будем ждать и Вас! Подключайтесь, будет интересно! Вместе проводим старый год на RusCable.Ru и посмотрим в будущее!

Любимые рубрики, эксклюзивное видео, поздравления, неудачные дубли, распаковки подарков и многое другое в эфире! Ждем Вас на всех популярных платформах с мандаринами и хорошим настроением!

Партнер трансляции УНКОМТЕХ.

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Метки: RUSCABLE LIVE, НОВЫЙ ГОД
Отрасль: Кабельная промышленность 

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