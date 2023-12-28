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Открыт первый этап Северного обхода Твери на М-11 "Нева"

28 декабря 2023, 15:30 458 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

Запущено движение по первому этапу обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяженностью почти 34 км. Новый участок обеспечит удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 «Золотое кольцо». Теперь автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. 

В церемонии открытия приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, представители дорожно-строительных организаций.

На первом этапе обхода Твери дорожники возвели 17 путепроводов и мостов, включая мост через реку Тверцу. В общей сложности на этом участке уложено более 540 тысяч тонн асфальтобетона. 

«В качестве одной из важнейших задач государственной политики на 2023 год Президентом было определено опережающее развитие инфраструктуры, и в данном направлении мы добились значимых результатов. Уходящий год для Стройкомплекса России стал одним из самых успешных. Сегодня мы запускаем движение по первому этапу Северного обхода Твери с мостом через реку Тверцу. Проект реализован силами госкомпании «Автодор», которая зарекомендовала себя как профессионального заказчика строительства важнейших дорожных объектов. Благодаря завершению второго этапа обхода время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится с шести до пяти часов», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

На всем протяжении первого этапа обхода Твери устроено электроосвещение, вблизи населенных пунктов установлены шумозащитные экраны. Транспортные потоки разделены монолитным железобетонным ограждением. Для предотвращения ДТП с дикими животными установлено сетчатое ограждение. 

Чтобы открыть этот участок еще до новогодних праздников, на объекте ежемесячно трудились до 2500 рабочих и 950 единиц техники. 

Северный обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением — больше никаких светофоров и перекрёстков. Чтобы поездка была не только быстрой, но и комфортной на новой дороге предусмотрены современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты, кафе, аптека, комната матери и ребенка, спортивные площадки. 

Для активно развивающейся Тверской области — это будет не только скоростная связь с двумя столицами, но и мощный импульс для притока инвестиций в регион, а также новые возможности для туристической отрасли и запуска инфраструктурных проектов.

Однако Северный обход Твери - это не только завершающий этап строительства дороги М-11«Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. 

«С открытием всего участка в обход Твери уже летом будущего года автомобилисты смогут проехать от Санкт-Петербурга до Казани около 1600 км — по комфортным скоростным дорогам, без единого светофора и перекрёстка. А с продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года мы соединим бесшовной скоростной связью уже порядка 2500 км! Значение таких проектов для всей нашей страны, для каждого россиянина — невозможно переоценить», - подчеркнул Вячеслав Петушенко.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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