Решение принято по поручению Президента.

До конца 2023 года на капитальный ремонт автодорог федерального значения будет направлено 10 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда позволят Росавтодору в опережающем порядке провести ремонт и ввести в эксплуатацию уже в 2024 году 19 участков различных магистралей общей протяжённостью 25 км.

Работы будут идти на трассах М-2 «Крым» в Орловской области, Р-217 «Кавказ» в Дагестане, А-215 в Республике Карелия, Р-23 в Ленинградской области, А-114 в Вологодской области и других отрезках дорог.

Также планируется расширить участок дороги М-9 «Балтия» в Тверской области. Это необходимо, чтобы обеспечить удобный подъезд к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

«Рассчитываем, что принятые меры помогут ускорить автомобильное движение, повысить транспортную доступность между городами и населёнными пунктами. А поездки для наших граждан станут более комфортными и безопасными», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 28 декабря.

Подписанное постановление подготовлено для исполнения поручения Президента. Глава государства дал его по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего в декабре 2022 года.

Работа идёт в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».