Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Ремонт улицы Германа в Пскове будет стоить 303 млн

28 декабря 2023, 14:00 443 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Пскове капитально отремонтируют улицу Германа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети», сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение города «Специализированный заказчик» определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 12 января. С победителем заключат муниципальный контракт на 303 млн рублей.

Ремонтные работы завершатся к концу ноября 2024 года. Планируется обновить 334 метра улицы Германа и 494 метра Островского переулка. Также работы пройдут на Привокзальной площади аэропорта площадью 1,03 га.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.12.2023
На Калининской АЭС успешно завершилось опробование отечественных марок ионообменных смол в рамках программы импортозамещения
28.12.2023
В НИУ "МЭИ" разработан облачный сервис для автоматизированного создания схем цифровых подстанций​
28.12.2023
Белгородэнерго накануне новогодних праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством
28.12.2023
В Нижнем Новгороде в 2024 году пройдет конференция ЦИПР
28.12.2023
Информация Минэнерго о ходе восстановления энергоснабжения, нарушенного из-за непогоды
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно