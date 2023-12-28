Ремонт улицы Германа в Пскове будет стоить 303 млн

В Пскове капитально отремонтируют улицу Германа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети», сообщает RosTender.info.
Муниципальное казенное учреждение города «Специализированный заказчик» определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 12 января. С победителем заключат муниципальный контракт на 303 млн рублей.
Ремонтные работы завершатся к концу ноября 2024 года. Планируется обновить 334 метра улицы Германа и 494 метра Островского переулка. Также работы пройдут на Привокзальной площади аэропорта площадью 1,03 га.
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