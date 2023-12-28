28 декабря подписаны акты о передаче с начала 2024 года Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа и в Норильско-Таймырской энергосистеме в Красноярском крае.

Торжественная церемония состоялась в совмещенном оффлайн и онлайн формате в режиме телемоста. Площадками проведения мероприятия стали павильон «Энергия жизни» Единой экспозиции ТЭК Международного форума-выставки «Россия» в Москве на ВДНХ, филиалы Системного оператора Красноярское и Тихоокеанское РДУ, его удаленные подразделения в Магадане, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, а также компании в Анадыре и Норильске, управляющие технологически изолированными энергосистемами в настоящее время.

Почетными гостями мероприятия были представители региональных органов исполнительной власти Магаданской области, Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского и Красноярского краев.

В Москве на ВДНХ на церемонии присутствовали директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, член Правления – первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников и член Правления, вице-президент по энергетике ПАО ГМК «Норильский никель» Евгений Федоров.

Подписи под актом о передаче Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления в Норильско-Таймырской энергосистеме поставили директор Красноярского РДУ Владимир Райлян и главный инженер АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Андрей Постнов.

Документы о расширении зоны диспетчерской ответственности Системного оператора на каждую из технологически изолированных территориальных энергосистем Дальнего Востока подписали генеральный директор ОДУ Востока Виталий Сунгуров, директор Тихоокеанского РДУ Вадим Нуриахметов и руководители подконтрольных ПАО «РусГидро» компаний соответственно: генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» Владимир Милотворский, генеральный директор АО «Чукотэнерго» Константин Петухов, генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков, генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» Сергей Иртов.

«В рамках оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России мы много сил и ресурсов тратим на привлечение в электроэнергетику самых современных расчетных механизмов, дистанционного управления, других цифровых технологий – всех тех возможностей, которые предоставляет технический прогресс на сегодняшний момент. Это позволяет обеспечивать более полное и эффективное использование электростанций, линий электропередачи в энергосистеме страны. У нас есть возможность все эти наработки использовать в изолированных энергосистемах. Мы понимаем специфику небольших энергосистем, где буквально каждый энергоблок, каждая ЛЭП оказывают влияние на работу всех остальных, но задача обеспечения надежной работы одинаковы как для большой энергосистемы, так и для малой. Поэтому я уверен, что будет положительный синергетический эффект, поскольку то, что уже сделано в большой энергосистеме придет теперь в малые», – подчеркнул глава Системного оператора Федор Опадчий значимость события.

Он отметил важность того, что с будущего года все пять территориальных энергосистем станут неотъемлемой частью общей Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, разрабатываемой Системным оператором в рамках новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики.

«Потребности технологически изолированных территориальных энергосистем теперь будут учитываться во всех общих планах - будь то финансирование или производство оборудования в стране. Таким образом, все они будут полноценно являться частью большой энергосистемы страны», – отметил Федор Опадчий.

«Для отдалённых территорий Сибири и Дальнего Востока важен переход в зону ответственности Системного оператора. Мы видим в этих регионах экономическое развитие, развитие крупной промышленности, а значит появляются новые потребители электроэнергии, новые вызовы, которые связаны с особенностями деятельности этих промышленных потребителей. Всё это требует отдельного внимания и подхода со всеми сложными математическими моделями и расчётными алгоритмами, которые уже сейчас использует Системный оператор в планировании развития ЕЭС России», – говорит директор Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева.

«Оперативно-диспетчерское управление в изолированных энергосистемах отдается в надежные руки – в опыте и профессионализме Системного оператора не приходится сомневаться. Главное, что нами передается самое ценное – высококвалифицированные специалисты-диспетчеры, которые многие годы эффективно осуществляют диспетчеризацию в энергосистемах Дальневосточного Федералдьного округа. С расширением зоны ответственности Системного оператора изолированные энергосистемы приобретают дополнительные компетенции по эффективному развитию энергетического комплекса», – отметил член Правления – первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников.

«Подготовка к передаче Норильско-Таймырской энергосистемы в зону ответственности Системного оператора началась больше года назад, и за это время ОДУ Сибири, Красноярское РДУ и «Норильско-Таймырская энергетическая компания» проделали большую работу. Проведенные мероприятия позволяют осуществить абсолютно «бесшовную» передачу функций оперативно-диспетчерского управления. Безусловно, на Таймыре пригодятся все те компетенции, которые созданы Системным оператором за десятилетия управления Единой энергосистемой нашей страны», – подчеркнул член Правления,вице-президент по энергетике ПАО ГМК «Норильский никель» Евгений Федоров.

Принятие Системным оператором с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Норильско-Таймырской энергосистеме Красноярского края предусмотрено принятыми в июне 2022 года изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Централизация функций позволит осуществить переход в технологически изолированных энергосистемах на единые, принятые в ЕЭС России, принципы и стандарты оперативно-диспетчерского управления. Этот шаг обеспечит экономически и технологически обоснованный подход к их развитию с опорой на инновационные технологии и направлен на создание новых возможностей для социально-экономического роста регионов.

С 1 января 2024 года Тихоокеанское и Красноярское РДУ в полном объеме примут функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, а также Норильско-Таймырской энергосистемой соответственно. Таким образом, Тихоокеанское РДУ (г. Хабаровск) станет одним из крупнейших в структуре Системного оператора. Операционная зона РДУ охватит шесть субъектов РФ, совокупная установленная мощность генерации в ее составе увеличится более чем в два раза с 2,1 до почти 5,5 ГВт, а общее количество объектов диспетчеризации – с 2,2 тыс. до 4,1 тыс.

Красноярское РДУ с 1 января будет в полном объеме осуществлять функции оперативно-диспетчерского управления на территории всего Красноярского края, включая Норильско-Таймырский промышленный район. Совокупная установленная мощность объектов генерации в операционной зоне РДУ увеличится почти на 14% – с 16,1 ГВт до 18,3 ГВт, а общее количество объектов диспетчеризации возрастет на 15%.