В аэропорту Усть-Нера, Республика Саха (Якутия), завершены работы по реконструкции покрытия грунтовой взлетно-посадочной полосы. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Длина обновленной полосы - 1670 метров, что позволит аэропорту принимать воздушные суда типа: Bombardier Q300, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-38, Ан-72, Ан-140, Як-40, Л-410 и другие.

В рамках проекта реконструкции аэропорта также проведена реконструкция рулежной дорожки и перрона, устроена водоотводная система, установлено периметровое ограждение.

Реконструкция аэропорта продолжается. Строителям предстоит завершить работы по строительству патрульной дороги, комплекса очистных сооружений поверхностных стоков, производственного здания склада горюче-смазочных материалов и объектов энергетического хозяйства, а также пожарных резервуаров с насосной станцией. Полностью завершить работы по реконструкции планируется в 2024 году.

Междугороднее транспортное сообщение с поселком Усть-Нера осуществляется в основном воздушным путём в связи с большим расстоянием до административного центра республики. Основная социально-значимая задача реализации проекта – улучшение транспортной доступности региона, а также обеспечение авиационной подвижности местного населения.

В этом году под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» завершены работы по реконструкции трех аэропортов Республики Саха (Якутия) – Вилюйск, Черский и Якутск. Продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры в аэропортах Мирный и Полярный.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» и федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».