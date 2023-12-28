Открыто движение по правому мосту на 930-м км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области после масштабной реконструкции. Теперь это сооружение с тремя полосами движения в попутном направлении, с шириной проезжей части 11,25 м и пешеходной тротуарной зоной шириной 2,25 м. На мосту установлены шумозащитные экраны с антивандальным покрытием, смонтировано барьерное ограждение, устроено электроосвещение с использованием энергосберегающих светильников.

На период реконструкции движение транспорта шло по временному мосту. Его возвели, чтобы обеспечить безопасность движения и не создавать серьёзных неудобств для автомобилистов. Это искусственное сооружение было собрано из металлоконструкций временного моста через Керченский пролив.

Мост через реку Северский Донец возвели в 1966 году. Прослужив 53 года, он был закрыт в 2019 году в связи с завершением срока эксплуатации. В этом же году был возведен временный мост.

К работам по реконструкции приступили в 2021 году. Демонтаж старого моста был по-настоящему ювелирной работой, так как в непосредственной близости шло интенсивное движение по временному, а также левому капитальному мосту на М-4 «Дон».

С открытием движения по новому мосту через Северский Донец повысится пропускная способность этого участка М-4 «Дон», а движение по главной дороге на юг станет комфортнее и безопаснее.